10:56, 19 Şubat 2018 Pazartesi

Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması ödülleri dağıtıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

2010 yılında hizmete giren ve kurulduğu günden itibaren “Alemlere Rahmet” olarak gönderilen Hz. Peygamber (sas)’in daha iyi anlaşılması, tanınması, kavranması adına çalışmalarını aralıksız sürdüren Siyer Vakfı’nın, Hz. Peygamber (sas)’e ithaf ettiği ve gelenekselleştirdiği Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın dördüncüsü Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. 175 film ve 164 senaryo olmak üzere 339 eserin katılımı oldu.

Siyer Vakfı Başkanı Mehmet Kaya, açılış konuşmasında vakıf olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa film yarışmasının amacı ve hedefleri ve 4. yıl ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Kaya, sözlerini söyle sürdürdü:

Hz. Peygamber’in (sas) daha iyi tanınması, anlaşılması ve kutlu mesajlarının sinema diliyle de bugünün dünyasına taşınması gayesi ile 2014 yılında başlattığımız Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışmamız her geçen sene çıtasını yükselterek devam ediyor.

Sinemaya İslami bir bakış kazandırmak, Müslümanca düşünen ve hareket eden yönetmen, senarist, eleştirmenlerin sayılarının artması gayesiyle kurduğumuz Hassan b. Sabit Sinema Akademimiz bu sene de yönetmenlik, senaryo yazarlığı, kurgu montaj atölyeleri ile eğitime devam edecek.

Cahiliyeyi aratmayan karanlık bir zamanda yaşadığımızı itiraf ediyoruz. Aslında Cahiliye hayatı; Allah ile hayat arasındaki bağı koparıyor. Bugün modern hayatı hayat felsefesi olan zihniyet Allah ile hayatı kopartıyor. Böyle olduğu zaman hayat anlamsızlaşıyor. Bugün bu bağları kopardığımız için Nebevi ufuk ile bakamıyoruz. Nebevi ufka doğru yürümekle mükellefiz. Bunu karanlığa kızarak yapamayız. Şerre küfrederek yapamayız. Bunu yaptığımız işin hakkını vermekle yaparız.

Yarışmanın senaryo kategorisinde teşvik ödülü, “Zilli Top” isimli senaryosu ile Sema Nur Bektaş’a verildi. Yarışmacımız ödülünü Jüri Üyemiz Yıldız Ramazanoglu'ndan aldı.

Senaryo kategorisi üçüncülük ödülü “Rüya” isimli senaryosu ile Abdurrahman Badece’ye verildi. Yarışmacımız ödülünü Jüri üyemiz Ahmet Mercan’dan aldı.

Senaryo kategorisi ikincilik ödülü “Can Kuşu” isimli senaryosu ile Abdullah Şahin’e verildi. Yarışmacımız ödülünü Eyüpsultan Kaymakamı Abdulah Dölek'in elinden aldı.

Bu sene ilk defa açılan kategorilerden animasyon özel ödülünü “İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış... ve İlkbahar” isimli filmi ile Hamza Uysal kazandı. Yarışmacı ödülünü Juri Üyemiz Şafak Tavkul’dan aldı.

Yarışmanın Siyer Vakfı Özel Ödülünü “Kum” adlı kısa filmiyle yönetmen Akif Karaosmanoğlu kazandı. Ödülünü Siyer Vakfı Başkanı Mehmet Kaya’nın elinden aldı.

Yarışmanın Jüri Özel Ödülünü “Bakıt” adlı kısa filmiyle Kırgızistan’dan katılan Yönetmen Meerim Dogdurbekova aldı. Dogdurbekova ödülünü jüri üyesi Bahadır Yenişehirlioğlu’nun elinden aldı.

Yarışmanın Mansiyon Ödülünü “Yönetmen&Öğretmen” adlı kısa filmiyle Yönetmen Ömer Dişbudak aldı. Ömer Dişbudak’a ödülü Benar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Arif Kaman tarafından verildi.

Yarışmanın Sponsorluk Özel Ödülünü “Sinema Aşığı” adlı kısa filmiyle Yönetmen Askar Nurakun Uulu aldı. Askar Nurakun Uulu’ya ödülü Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Daire Başkanı Enver Arslan tarafından verildi.

3.lük ödülüne layık görülen kısa film, yönetmenliğini Saltanat Zarnaeva’nın yaptığı “Ev” oldu.

Yarışmanın 2.lik Ödülünü “Derin” adlı kısa filmiyle Kazak Yönetmen Rakymzhan Kaldykoz aldı. Kaldykoz’a ödülü Ak Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç tarafından verildi.

Dereceye giren film sahiplerine bu sene verilen ödüller şöyle:

Kısa Film Birincilik Ödülü : 30.000 TL

Kısa Film İkincilik Ödülü : 20.000 TL

Kısa Film Üçüncülük Ödülü : 10.000 TL

Kısa Film Sponsor Özel Ödülü : 7.000 TL

Kısa Film Mansiyon Ödülü : 5.000 TL

Kısa Film Jüri Özel Ödülü : 4.000 TL

Kısa Film Siyer Vakfı Özel Ödülü : 4.000 TL

Animasyon Özel Ödülü : 10.000 TL

Senaryo Yarışması 1.lik Ödülü : 5.000 TL

Senaryo Yarışması 2.lik Ödülü : 3.000 TL

Senaryo Yarışması 3.lük Ödülü : 2.000 TL