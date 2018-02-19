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Filistin
11:01, 19 Şubat 2018 Pazartesi

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Hamas'tan ABD'nin 'kriz' iddiasına ret
Hamas'tan ABD'nin 'kriz' iddiasına ret

Hamas, "Beyaz Saray'ın Gazze'deki insani krizden Hamas'ın sorumlu olduğu yönündeki iddialarını reddediyoruz." açıklamasında bulundu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

HamasABD'nin Gazze Şeridi'ndeki insani krizden kendisini sorumlu tutmasını reddetti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Beyaz Saray'ın Gazze'deki insani krizden Hamas'ın sorumlu olduğu yönündeki iddialarını reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin söz konusu açıklamasının "İşgalci İsrail adına Filistin halkına saldırgan yaklaşımı sürdürmesi için yeşil ışık" olduğu belirtilerek, Gazze'yi abluka altında tutan ve düşmanlık besleyen, ABD'nin açıkça desteklediği İsrail'in Gazze'deki insani felaketin doğrudan sorumlusu olduğu vurgulandı.

Açıklamada "Hamas, Filistin halkının çektiği sıkıntıların sorumluluğunu, işgalin başlamasından bu yana işgale askeri, ekonomik ve siyasi destek veren ABD yönetimine yüklüyor. ABD, İsrail ile çatışma süresince, Filistin halkının kendi vatanında güven içinde yaşama hakkını görmezden geldi." ifadelerine yer verildi.

"Washington, sivil, insani alanda altyapı ve temel ihtiyaçlar kapsamında herhangi bir destek sağlamaya çalışan herkesi cezalandırmayı ve ambargoya tabi tutmayı vadetti ve bu konuda da ısrarına devam ediyor." denilen açıklamada, ABD'nin, İsrail kuşatmasının Filistin halkını, sağlık, eğitim ve temel hizmetlerden mahrum bırakmasını da görmezden geldiğinin altı çizildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Filistin davasını bitirecek çözümleri kabul ettirmek için Filistin halkına ve siyasi güçlerine diz çöktürmek amacıyla ablukanın seviyesinin yükseltilmesini istediği" hatırlatıldı.

ABD Temsilciler Meclisi tarafından perşembe günü "insanları canlı kalkan olarak kullanması sebebiyle Hamas'a yaptırım uygulanması" yasa tasarısı onaylanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 31 Ocak'ta yapılan açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin "Özel Düzenlenmiş Küresel Teröristler" listesine eklendiği bildirilmişti. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) de Heniyye'yi yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.



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