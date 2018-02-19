11:21, 19 Şubat 2018 Pazartesi

Meksika'da orta büyüklükte deprem





Meksika'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Meksika'da 5,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin güneyinde yer alan Oaxaca eyaletinin Santa Catarina Mechoacan bölgesinin 32 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı. Yerin 40,2 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Geçen hafta, merkez üssü Oaxaca eyaletindeki Pinotepa Nacional kentinin 2 kilometre güneydoğusunda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Meksika'da 19 Eylül 2017'de kaydedilen 7,1 büyüklüğündeki depremde 369 kişi yaşamını yitirmişti.

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