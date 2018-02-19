11:24, 19 Åžubat 2018 Pazartesi

TerÃ¶r propagandasÄ± ve provokatif eylem yapan 786 kiÅŸiye gÃ¶zaltÄ±





Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana operasyona yÃ¶nelik sosyal medyadan terÃ¶r propagandasÄ± yapan ve provokatif eylemlere katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 786 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana operasyona yÃ¶nelikÂ sosyal medyadan terÃ¶r propagandasÄ±Â yapan veÂ provokatif eylemlereÂ katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilenÂ 786 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±naÂ alÄ±ndÄ±. Â

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