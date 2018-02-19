11:28, 19 Şubat 2018 Pazartesi

Yemen'de 4 rehine asker serbest bırakıldı





Husiler, ölen bir saha komutanının cesedine karşılık bir süredir alıkoyduğu yönetime bağlı ordudan 4 askeri serbest bıraktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Yemen'de Husilerin, ölen bir saha komutanının cesedine karşılık bir süredir alıkoyduğu meşru yönetime bağlı ordudan 4 askeri serbest bıraktığı bildirildi. Meşru yönetime bağlı ordunun 6. Askeri Bölge sözcüsü Albay Abdullah Eşref, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öldürülen Husi saha komutanı Muhsin Ravi'nin cesedinin teslim edilmesi karşılığında, Husilerin alıkoydukları 4 askeri serbest bıraktığını belirtti. Eşref, söz konusu askerlerin yaklaşık 10 gün önce Cevf kentine bağlı Yeteme ilçesinde çıkan çatışmalar sırasında alıkonulduğunu, Husilerin önemli komutanının da çatışmalar sırasında öldürüldüğünü ifade etti. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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