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Brüksel'de toplu taşıma grevi
Brüksel'de toplu taşıma grevi

işçilerin sosyal hakları ve çalışma koşullarının yetersizliğine dikkat çekmek için grev yapan Brüksel toplu taşıma çalışanları bu gece grevi sonlandıracak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplu taşıma sisteminde, işçilerin sosyal hakları ve çalışma koşullarının yetersizliğine dikkat çekmek için greve gidildi.

İşçi sendikalarının düzenlediği grev çerçevesinde otobüslerin yanı sıra metro ve tramvay seferleri kısmen iptal edildi.

Kentte, çalışanlar işlerine gitmekte zorlandı.

Brüksel şehir merkezine girişlerde uzun araç kuyrukları oluşmasına neden olan grev, bu gece sona erecek.



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