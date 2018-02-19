12:15, 19 Şubat 2018 Pazartesi

Brüksel'de toplu taşıma grevi





işçilerin sosyal hakları ve çalışma koşullarının yetersizliğine dikkat çekmek için grev yapan Brüksel toplu taşıma çalışanları bu gece grevi sonlandıracak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplu taşıma sisteminde, işçilerin sosyal hakları ve çalışma koşullarının yetersizliğine dikkat çekmek için greve gidildi. İşçi sendikalarının düzenlediği grev çerçevesinde otobüslerin yanı sıra metro ve tramvay seferleri kısmen iptal edildi. Kentte, çalışanlar işlerine gitmekte zorlandı. Brüksel şehir merkezine girişlerde uzun araç kuyrukları oluşmasına neden olan grev, bu gece sona erecek.

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