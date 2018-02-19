Esad güçleri Afrin'e girmeye hazırlanıyor!

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'e "halk güçleri" olarak nitelendirilen bir grubun gireceğini bildirdi.
Rejimin resmi haber ajansı SANA, Afrin ilçesine birkaç saat içerisinde "halk güçleri" olarak adlandırılan birliklerin ulaşacağını duyurdu.
Terör örgütü PYD/PKK, Zeytin Dalı Harekatı ile 70'ten fazla noktanın kontrolünü kaybetmesi üzerine, rejim ile Afrin'e girmesi için pazarlığa hız vermişti.
AA'nın sabah saatlerindeki haberinde, PYD/PKK'nın "Menbiç modeli" üzerinde uzlaştığı, Fırat Kalkanı Harekatı'nda Menbiç'te yapıldığı gibi, sembolik bir rejim birliğinin TSK ve ÖSO ile cephe hattına konuşlanacağı duyurulmuştu.
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PYD/PKK, Zeytin Dalı Harekatı ile sıkıştırılması üzerine, Esed rejimi ile Afrin'de iş birliği görüşmelerine hız verdi.