12:44, 19 Åžubat 2018 Pazartesi

12-19 Åžubat arasÄ±nda 16 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ãœlke genelindeÂ 12-19 Åžubat'ta dÃ¼zenlenenÂ terÃ¶r operasyonlarÄ±ndaÂ 16 terÃ¶rist etkisizÂ hale getirildi.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, son bir haftada Ã¶rgÃ¼tlerle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Jandarma Ã–zel Harekat (JÃ–H), Polis Ã–zel Harekat (PÃ–H), jandarma komando birlikleri ile iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ± Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarÄ±nca bin 103 operasyon dÃ¼zenlendi.

Operasyonlarda PKK'ya yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 713, DEAÅž ile irtibatlÄ± olduklarÄ± iddiasÄ±yla 43,Â FETÃ–/PDY ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 567, sol Ã¶rgÃ¼tlerle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda da 22 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

PlanlÄ± operasyonlarda bin 345'i terÃ¶r suÃ§larÄ±, 120'si dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§ ve 3 bin 107'si uyuÅŸturucu ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k suÃ§larÄ±ndan olmak Ã¼zere 4 bin 572 kiÅŸi yakalandÄ±.

Ä°Ã§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda 4'Ã¼ Ã¶lÃ¼, 9'u saÄŸ ve 3'Ã¼ teslim olmak Ã¼zere 16 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilenler arasÄ±nda aranan terÃ¶ristler listesinde yeÅŸil kategorideki DHKP/C mensubu Nurhan YÄ±lmaz'Ä±n ve DEAÅž'Ä±n sosyal medya sorumlularÄ±ndan, Ã¶ldÃ¼rÃ¼lecekler listesini oluÅŸturup yayÄ±nlayan Irak uyruklu AmanÄ± Mahmood'un da yer aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AyrÄ±ca, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren harekata yÃ¶nelik 85 eylem ve etkinlik gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi, sosyal medya Ã¼zerinden propaganda iÃ§erikli 587 paylaÅŸÄ±mda bulunulduÄŸu ve 116 provokatÃ¶rÃ¼n tespit edildiÄŸi belirtildi. Eylem, etkinlik ve propaganda faaliyetleriyle ilgili 786 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Mardin, Tunceli, ÅžÄ±rnak, Bitlis, DiyarbakÄ±r, Hakkari, Tokat ve AdÄ±yaman'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan 30 sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve maÄŸara ile tuzaklanan 24 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve mayÄ±n imha edildi.

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince 661 kilogram patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan madde, 16 el bombasÄ±, aralarÄ±nda 4 fÃ¼zenin de bulunduÄŸu 38'i aÄŸÄ±r ve uzun namlulu olmak Ã¼zere 52 silah ile 14 bin 708 adet muhtelif mÃ¼himmat ele geÃ§irildi.

UYUÅžTURUCU OPERASYONLARI

UyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ± ile kaÃ§akÃ§Ä±lara yÃ¶nelik 2 bin 326 operasyon dÃ¼zenlendi.

Operasyonlarda 919 kilogram esrar, 452 kilogram eroin, 23 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 5,3 kilogram metamfetamin, 589 bin 136 uyuÅŸturucu hap, 4 bin 313 kÃ¶k kenevir, 556 bin 689 paket kaÃ§ak sigara ve 78 ton 976 litre kaÃ§ak akaryakÄ±t ele geÃ§irildi.

"VURGUN" OPERASYONU

AkaryakÄ±t ve vergi kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda 16 Åžubat Cuma gÃ¼nÃ¼ Kocaeli ve Erzincan merkezli 72 ilde 803 akaryakÄ±t istasyonu, 10 akaryakÄ±t daÄŸÄ±tÄ±m ve 3 otomasyon yazÄ±lÄ±m firmasÄ±na yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyon gerÃ§ekleÅŸtirildi. "Vurgun" adÄ± verilen operasyon ve denetimlerde 120 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

AyrÄ±ca, sokak satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik okul Ã§evreleri, parklar ve genÃ§lerin yoÄŸun bulunduÄŸu bÃ¶lgelerde yapÄ±lan kontrol ve operasyonlar kapsamÄ±nda 504 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.

Operasyonlarda 24,3 kilogram esrar, 5,5 kilogram eroin, 5 bin 976 uyuÅŸturucu hap, 1,6 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 4,2 kilogram metamfetamin ile 34 tabanca ve tÃ¼fek ele geÃ§irildi.

SÄ°BER SUÃ‡LARLA MÃœCADELE

FETÃ–/PDY, PKK/TAK ve DEAÅž gibi Ã¶rgÃ¼tler baÅŸta olmak Ã¼zere terÃ¶r propagandasÄ± yapan, bu Ã¶rgÃ¼tleri Ã¶ven, Ã¶rgÃ¼tler ile iltisaklÄ± olduÄŸunu alenen beyan eden, halkÄ± kin, nefret ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa sevk eden, devlet bÃ¼yÃ¼klerine hakaretlerde bulunan, devletin bÃ¶lÃ¼nmez bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne ve toplumun can gÃ¼venliÄŸine kasteden, nefret sÃ¶ylemleri iÃ§eren bin 296 sosyal medya hesabÄ± ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±larak, tespit edilen 392 kiÅŸi hakÄ±nda yasal iÅŸlem gerÃ§ekleÅŸtirildi.

DÃ¼zensiz gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele kapsamÄ±nda â€‹258â€™i denizlerde olmak Ã¼zere 4 bin 47 kiÅŸi yakalandÄ±, bu kiÅŸilere organizatÃ¶rlÃ¼k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla da 120 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ASAYÄ°Åž UYGULAMALARI

26 Ocak - 16 Åžubat tarihlerinde Ã¼lke genelindeki kapsamlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarda, kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ±yla aranan bin 267 kiÅŸi ile yakalama emriyle aranan bin 97 olmak Ã¼zere toplam 2 bin 364 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.