12:48, 19 Şubat 2018 Pazartesi

Somali'de kuruyan nehir su krizi çıkarabilir

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Somali Su ve Enerji Bakanı Salim Aliyov Yibrov, ülkedeki en uzun nehir Şebili'nin kuruması nedeniyle milyonlarca insanın hayatının tehdit altında olduğunu belirtti.

Çiftçilerle köylüler başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki vatandaşların, tek su kaynağı olan nehrin kurumasından olumsuz etkilenebileceğini belirten Yibrov, uluslararası ve bölgedeki insani yardım kuruluşlarına su krizini azaltmak için çaba sarf etme çağrısında bulundu.

Ülkenin güney bölgelerinde yaşayanları etkileyen su krizini hafifletmek amacıyla kuyu onarımı ve sondaj konusunda bakanlığın tüm enerjisiyle çalışacağını vurgulayan Yibrov, bin 500 kilometre uzunluğundaki Şebili Nehri'nin Hiran, Aşağı Şebili ve Orta Şebili bölgelerinden geçtiğini ve ülkenin güneyinde 130 bin kilometreden fazla tarım arazisini beslediğini ifade etti.

Somali'nin kuzeydoğu, orta ve güney kesimlerini vuran kuraklığın nüfusun yarısını tehdit ettiği belirtiliyor.

ETİYOPYA'NIN BARAJ YAPMASI AYRI BİR ETKEN

Somalili uzmanlar, Etiyopya topraklarında doğan Şebili Nehri'nin kurumasında yağışların az olmasının yanında nehir üzerinde çok sayıda baraj yapan komşu Etiyopya yönetiminin de suçu olduğunu öne sürüyor.

Birleşmiş Milletler'in geçen aralık ayında yayımladığı rapora göre, kuraklık nedeniyle 10 milyonu aşkın nüfusa sahip Somali'de 5 milyon insan gıda sıkıntısı çekiyor. Raporda, ülkede açlık felaketi yaşanmaması için insani yardım çağrısı yapılmıştı.