12:53, 19 Şubat 2018 Pazartesi

Türkiye Kudüs'te ilk kez bilim kongresi düzenleyecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gazi Üniversitesi, Turkish Studies Dergisi ve Kudüs Üniversitesi iş birliğinde gelecek ay Kudüs'te düzenlenecek 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Asya ve Avrupa'dan bilim insanlarını buluşturacak.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, yaptığı açıklamada, kongrelerin dünyanın çeşitli ülkelerindeki bilim insanlarını bir araya getirdiğine ve birlikte nitelikli bilgi üretimine katkı sağlayacak çalışmalara zemin hazırladığına işaret etti.

İlki Turkish Studies Dergisi'nce İspanya'nın Endülüs bölgesinde düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nin ikincisinin, Gazi Üniversitesi, Turkish Studies Dergisi ve Kudüs Üniversitesi iş birliğinde 23-25 Mart'ta Kudüs'te yapılacağını bildiren Uslan, kongrenin Filistin için ilk olmasının, Türkiye açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kongreye katılacak bilim insanlarının, Filistin'e 22 Mart Perşembe günü geleceğini aktaran Uslan, bu tarihin de ayrı bir öneminin bulunduğuna işaret ederek, "Bu yıl 22 Mart Perşembe gecesi Regaip Kandili. Bilim insanlarımız ve katılımcılar, Kudüs'e ayak bastıkları ilk geceyi, Regaip gecesini İslam alemi için Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'den sonra üçüncü kutsal mescit olan Mescid-i Aksa'da geçirme mutluluğuna nail olacaklar." değerlendirmesini yaptı.

OSMANLI DÖNEMİNE AİT GÖRSELLER SERGİLENECEK

Rektör Uslan, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nde Türk Tarih Kurumunun da desteğinin olacağını belirtti. Kongrede Osmanlı dönemine ait görsellerin de sergileneceğini söyleyen Uslan, "Filistin'deki kardeşlerimize sadece siyasetçilerimizin sahip çıkıyor olması yetmez. Her alanda iş birliğini geliştirmek gerekiyor. Sosyal bilimler özellikle bu anlamda öne çıkan bir alan. Bu kongre vesilesiyle bilimsel ve kültürel irtibatların kurulması sağlanacak ve bundan böyle Filistinli bilim insanlarıyla Türk bilim insanlarının ya da diğer bölgelerdeki bilim insanlarının iş birliği içinde daha güçlü bilimsel aktiviteler yapmalarının önü açılacaktır." ifadelerini kullandı.