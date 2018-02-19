Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan moderatÃ¶rÃ¼n 'TÃ¼rkler KÃ¼rtlere karÅŸÄ±' ifadesine tepki

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±â€™nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir oturumda, moderatÃ¶rÃ¼n konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda TÃ¼rkler KÃ¼rtlere karÅŸÄ±" ifadesi kullanmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.Â
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Ã–ncelikle TÃ¼rkler KÃ¼rtlere karÅŸÄ± diye kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z terminolojiye itiraz etmek istiyorum. Biz ne TÃ¼rkiye ne Ä°ran ne Irak ne Suriye'deki KÃ¼rtlere karÅŸÄ±yÄ±z." dedi.
Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, 350 bin Suriyeli KÃ¼rt'Ã¼n YPG tarafÄ±ndan zorla yerlerinden edildiÄŸini ve henÃ¼z hiÃ§birinin evlerine dÃ¶nemediÄŸini vurgulayarak, "Biz PKK'ya, PEJAK'a, YPG'ye, DEAÅž'a, El-Kaide'ye, El-Nusra'ya karÅŸÄ±yÄ±z. Yani tÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ±yÄ±z." diye konuÅŸtu.
Oturum moderatÃ¶rÃ¼, Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun tepkisini "mesaj alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r" sÃ¶zleriyle yanÄ±tladÄ±.
MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, oturumdaki konuÅŸmasÄ±nda DEAÅž'Ä±n ortak dÃ¼ÅŸman olduÄŸunu fakat bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ yenmek iÃ§in baÅŸka bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ desteklemenin bÃ¼yÃ¼k hata olduÄŸunu vurguladÄ±. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Bu tehdit sadece TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik deÄŸil; Afganistan'da Taliban'Ä± Rusya'ya karÅŸÄ± destekleyen Ã¼lkeler ÅŸimdi tÃ¼m bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle kendileri uÄŸraÅŸÄ±yor. Peki en baÅŸta neden desteklediniz bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ bir Ã¼lkeye karÅŸÄ±? Ben burada Afganistan'da devletin yaptÄ±klarÄ±nÄ± meÅŸrulaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yorum. Ama bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ baÅŸka bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± desteklemek bÃ¼yÃ¼k bir hatadÄ±r ve Ã¼lkenin geleceÄŸini tehdit eder, bÃ¶lgedeki istikrarÄ± da etkiler. EÄŸer Suriye'nin geleceÄŸi umurumuzda ise uyanÄ±k olmak zorundayÄ±z. YPG'yi neden destekledi YPG'ye o kadar silahÄ± neden verdi? IÅžÄ°D'i yenmek iÃ§in. Ama Rakka'da nasÄ±l iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±klarÄ±nÄ± da gÃ¶rdÃ¼k. AnlaÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k."
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "EÄŸer rejim YPG'yi temizlemek iÃ§in girerse problem yok. YPG'yi korumak iÃ§in giriyorsa TÃ¼rk askerini hiÃ§ kimse durduramaz." dedi.
Daha Ã¶nce Osmaniye'de yapÄ±lmasÄ± planlanan rektÃ¶rler toplantÄ±sÄ±, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na destek amacÄ±yla Kilis 7 AralÄ±k Ãœniversitesinde gerÃ§ekleÅŸtirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±â€™nda konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir oturumda moderatÃ¶rÃ¼n "TÃ¼rkler KÃ¼rtlere karÅŸÄ±" ifadesine, "Biz KÃ¼rtlere deÄŸil terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ±yÄ±z." sÃ¶zleriyle tepki gÃ¶sterdi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, 12-19 Åžubat'taki iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda 4'Ã¼ Ã¶lÃ¼, 9'u saÄŸ, 3'Ã¼ teslim olmak Ã¼zere 16 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana operasyona yÃ¶nelik sosyal medyadan terÃ¶r propagandasÄ± yapan ve provokatif eylemlere katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 786 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 1641 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildi. TSK ve Ã–SO, Afrin'in Ä°kidam, Åželtah ve Merseva kÃ¶yleri terÃ¶rden temizledi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 66 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi uÃ§ak kazasÄ± nedeniyle, Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani'ye taziye mektubu gÃ¶nderdi
Artvin'de Ã‡oruh Nehri Ã¼zerinde ki Deriner BarajÄ± sularÄ± altÄ±nda kalan NarlÄ± kÃ¶yÃ¼, 5 yÄ±l sonra su yÃ¼zeyine yeniden ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
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TSK, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda ve Hakkari'de 2 askerin ÅŸehit olduÄŸunu duyurdu
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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda IraklÄ± mevkidaÅŸÄ± ile bir araya geldi.