13:14, 19 Åžubat 2018 Pazartesi

Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan moderatÃ¶rÃ¼n 'TÃ¼rkler KÃ¼rtlere karÅŸÄ±' ifadesine tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±â€™nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir oturumda, moderatÃ¶rÃ¼n konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda TÃ¼rkler KÃ¼rtlere karÅŸÄ±" ifadesi kullanmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.Â

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Ã–ncelikle TÃ¼rkler KÃ¼rtlere karÅŸÄ± diye kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z terminolojiye itiraz etmek istiyorum. Biz ne TÃ¼rkiye ne Ä°ran ne Irak ne Suriye'deki KÃ¼rtlere karÅŸÄ±yÄ±z." dedi.

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, 350 bin Suriyeli KÃ¼rt'Ã¼n YPG tarafÄ±ndan zorla yerlerinden edildiÄŸini ve henÃ¼z hiÃ§birinin evlerine dÃ¶nemediÄŸini vurgulayarak, "Biz PKK'ya, PEJAK'a, YPG'ye, DEAÅž'a, El-Kaide'ye, El-Nusra'ya karÅŸÄ±yÄ±z. Yani tÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ±yÄ±z." diye konuÅŸtu.

"RAKKA'DA NASIL Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ° YAPTIKLARINI GÃ–RDÃœK"

Oturum moderatÃ¶rÃ¼, Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun tepkisini "mesaj alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r" sÃ¶zleriyle yanÄ±tladÄ±.

MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, oturumdaki konuÅŸmasÄ±nda DEAÅž'Ä±n ortak dÃ¼ÅŸman olduÄŸunu fakat bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ yenmek iÃ§in baÅŸka bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ desteklemenin bÃ¼yÃ¼k hata olduÄŸunu vurguladÄ±. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bu tehdit sadece TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik deÄŸil; Afganistan'da Taliban'Ä± Rusya'ya karÅŸÄ± destekleyen Ã¼lkeler ÅŸimdi tÃ¼m bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle kendileri uÄŸraÅŸÄ±yor. Peki en baÅŸta neden desteklediniz bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ bir Ã¼lkeye karÅŸÄ±? Ben burada Afganistan'da devletin yaptÄ±klarÄ±nÄ± meÅŸrulaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yorum. Ama bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ baÅŸka bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± desteklemek bÃ¼yÃ¼k bir hatadÄ±r ve Ã¼lkenin geleceÄŸini tehdit eder, bÃ¶lgedeki istikrarÄ± da etkiler. EÄŸer Suriye'nin geleceÄŸi umurumuzda ise uyanÄ±k olmak zorundayÄ±z. YPG'yi neden destekledi YPG'ye o kadar silahÄ± neden verdi? IÅžÄ°D'i yenmek iÃ§in. Ama Rakka'da nasÄ±l iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±klarÄ±nÄ± da gÃ¶rdÃ¼k. AnlaÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k."