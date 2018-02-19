İran, düşen uçak için Avrupa ülkeleri ve Çin'den destek istedi

İran'da dün düşen ve 66 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağının enkazının bulunması için Avrupa ülkeleri ve Çin'den uydu görüntüleriyle destek istendiği belirtildi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre ekipler henüz uçağın enkazına ulaşamadı.
İsfahan kentinin güneyindeki Dina dağına çarpan uçağın enkazının, 3 bin 800 metre yükseklikteki dağlık bölgeye dağılmış olduğu ve olumsuz hava şartları nedeniyle bu noktaya ulaşmada zorluk yaşandığı kaydedildi.
Öte yandan İran Öğrenci Haber Ajansı ISNA'ya konuşan İran Uzay Ajansı Başkan Yardımcısı Müçteba Seradeki, enkazın yerinin tam olarak tespit edilmesi için Avrupa ülkeleri ve Çin'den uydu görüntüleriyle destek vermelerinin talep edildiğini aktardı.
Helikopterler elverişsiz hava şartları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına katılamazken, karadan oluşturulan ekiplerin tahmin edilen bölgeye sevk edilmesi planlanıyor.
Arama çalışmalarına İran ordusu da insansız hava araçlarıyla destek veriyor.
İran'da dün sabah saatlerinde Tahran-Yasuc seferini yapan Aseman Hava Yolları şirketine ait ATR-72 tipi yolcu uçağı, İsfahan eyaletine bağlı Semirom ilçesinde düşmüştü. Kazanın ardından, uçakta bulunan 66 kişiden kurtulan olmadığı açıklanmıştı.
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