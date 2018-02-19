GÃ¼ncelleme: 13:28, 19 Åžubat 2018 Pazartesi

RektÃ¶rler, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na destek iÃ§in buluÅŸtu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GeÃ§en yÄ±l atamasÄ± yapÄ±lanÂ 9 Ã¼niversiteninÂ rektÃ¶rÃ¼,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'naÂ destekÂ amacÄ±ylaÂ Kilis 7 AralÄ±k Ãœniversitesinde buluÅŸtu.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 7 AralÄ±k Ãœniversitesi Uygulama Oteli'nde dÃ¼zenlenen deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli Ã¼niversitelerinin rektÃ¶rlerinin Kilis'te toplanmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret etti.

TÃ¼rkiye'nin hak mÃ¼cadelesinin var olduÄŸu gÃ¼nden beri sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan Tekinarslan, iÃ§inde bulunulan dÃ¶nemin TÃ¼rkiye'nin nefsi mÃ¼dafaa hakkÄ±ndan ibaret olduÄŸunu vurguladÄ±.

HalkÄ±nÄ±n ve topraklarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak isteyen TÃ¼rkiye'nin bu harekatÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Tekinarslan, "Her ne olursa olsun devlet olmak, tehditleri bertaraf etmeyi gerektirir. Bu konuda hiÃ§ kimsenin ÅŸÃ¼phesi olmasÄ±n." dedi.

"DEAÅž'IN BIRAKTIÄžI YERDEN Ä°ÅžE ÅžÄ°MDÄ°KÄ° TERÃ–RÄ°STLER DEVAM EDÄ°YOR"

Daha Ã¶nce DEAÅž terÃ¶rÃ¼nÃ¼ temizlemek iÃ§in FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n sadece bÃ¶lgeyi temizlemekle kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aynÄ± zamanda Suriye'deki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da bitirme noktasÄ±na getirdiÄŸini dile getiren Tekinarslan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"DEAÅž'Ä±n ardÄ±ndan aynÄ± yÃ¶ntemleri, silahlarÄ±, tuzaklarÄ± kullanan bir PYD/PKK bÃ¶lgeye geldi. Åžimdi de onu temizlemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. DEAÅž'Ä±n bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± yerden iÅŸe ÅŸimdiki terÃ¶ristler devam ediyor. FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile birlikte terÃ¶rden temizlenen bÃ¶lgelerde binlerce insan o bÃ¶lgeye geldi ve yaÅŸamÄ±na devam etmeye baÅŸladÄ±. Yani biz insanlarÄ± terÃ¶rden kurtarÄ±p kendi haline bÄ±rakmadÄ±k, her tÃ¼rlÃ¼ insani desteÄŸi de saÄŸladÄ±k. O insanlar Kilis'te, Gaziantep'te, Osmaniye'de, KÃ¼tahya'daki dÃ¼zenlerini bÄ±rakÄ±p 'Evimize dÃ¶nelim' diyerek evlerine gitti. Ama terÃ¶ristler bu insanlarÄ±n Ã¼zerine 500'Ã¼n Ã¼zerinde havanlÄ±, silahlÄ±, roketli, uÃ§aksavarlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi. Bir akÄ±l hastanesine bile saldÄ±rdÄ±lar. TÃ¼m bunlar Ã¶rgÃ¼tÃ¼n gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶stermeye bile yetiyor."

Afrin bÃ¶lgesinin de terÃ¶rden temizlenmesinin ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin yine insani yardÄ±mlarÄ±na devam edeceÄŸini ve insani yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Tekinarslan, kente destek olmaya gelen rektÃ¶rlere de teÅŸekkÃ¼r etti.

Kilis Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan Kara da harekat Ã¶ncesinde ve sonrasÄ±nda ilde yaÅŸanan geliÅŸmelerle ilgili halkÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± fedakarlÄ±klarÄ± anlattÄ±.

"TÃœRKÄ°YE'NÄ°N KENDÄ° SINIRINDA Ã–RGÃœT KORÄ°DORU OLUÅžTURULMASINA Ä°ZÄ°N VERÄ°LMEYECEK"

Kilis'in ÅŸu gÃ¼nlerde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir tarih yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Kara, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"BugÃ¼n buradaki hocalarÄ±mÄ±z, tarihe tanÄ±klÄ±k ediyor. TÃ¼m TÃ¼rkiye'ye 'Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na tanÄ±klÄ±k etmek istiyorsanÄ±z Kilis'e gelin' diye sesleniyorum. Kilis'te yaÅŸamÄ± gÃ¶rÃ¼n, insanlarÄ±mÄ±zÄ±n birlikte ve nasÄ±l ayakta durduÄŸunu gÃ¶rÃ¼n. Ã‡ocuklarÄ±nÄ±za terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine ve arkasÄ±nda aynÄ± Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±'nda olduÄŸu gibi 72 dÃ¼vele karÅŸÄ± nasÄ±l mÃ¼cadele edildiÄŸini anlatÄ±n diyorum."

AK Parti Kilis Milletvekili Hilmi DÃ¼lger de sivillerin zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in yoÄŸun Ã§aba harcayan askerlerin Afrin kÄ±rsalÄ±nda tarih yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Kimsenin TÃ¼rkiye'nin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ ve sabrÄ±nÄ± sÄ±nayamayacaÄŸÄ±nÄ± aktaran DÃ¼lger, TÃ¼rkiye'nin kendi sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumaktan asla geri durmayacaÄŸÄ±nÄ±, Ã§evresinde de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ koridoru oluÅŸturulmasÄ±na izin vermeyeceÄŸini kaydetti.

Kilis 7 AralÄ±k Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Mustafa DoÄŸan KaracoÅŸkun ise daha Ã¶nce Osmaniye'de yapÄ±lmasÄ± planlanan toplantÄ±nÄ±n Afrin'deki geliÅŸmeler nedeniyle Kilis'e alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Â