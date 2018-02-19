RektÃ¶rler, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na destek iÃ§in buluÅŸtu

GeÃ§en yÄ±l atamasÄ± yapÄ±lanÂ 9 Ã¼niversiteninÂ rektÃ¶rÃ¼,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'naÂ destekÂ amacÄ±ylaÂ Kilis 7 AralÄ±k Ãœniversitesinde buluÅŸtu.
Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 7 AralÄ±k Ãœniversitesi Uygulama Oteli'nde dÃ¼zenlenen deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli Ã¼niversitelerinin rektÃ¶rlerinin Kilis'te toplanmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret etti.
TÃ¼rkiye'nin hak mÃ¼cadelesinin var olduÄŸu gÃ¼nden beri sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan Tekinarslan, iÃ§inde bulunulan dÃ¶nemin TÃ¼rkiye'nin nefsi mÃ¼dafaa hakkÄ±ndan ibaret olduÄŸunu vurguladÄ±.
HalkÄ±nÄ±n ve topraklarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak isteyen TÃ¼rkiye'nin bu harekatÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Tekinarslan, "Her ne olursa olsun devlet olmak, tehditleri bertaraf etmeyi gerektirir. Bu konuda hiÃ§ kimsenin ÅŸÃ¼phesi olmasÄ±n." dedi.
Daha Ã¶nce DEAÅž terÃ¶rÃ¼nÃ¼ temizlemek iÃ§in FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n sadece bÃ¶lgeyi temizlemekle kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aynÄ± zamanda Suriye'deki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da bitirme noktasÄ±na getirdiÄŸini dile getiren Tekinarslan, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"DEAÅž'Ä±n ardÄ±ndan aynÄ± yÃ¶ntemleri, silahlarÄ±, tuzaklarÄ± kullanan bir PYD/PKK bÃ¶lgeye geldi. Åžimdi de onu temizlemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. DEAÅž'Ä±n bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± yerden iÅŸe ÅŸimdiki terÃ¶ristler devam ediyor. FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile birlikte terÃ¶rden temizlenen bÃ¶lgelerde binlerce insan o bÃ¶lgeye geldi ve yaÅŸamÄ±na devam etmeye baÅŸladÄ±. Yani biz insanlarÄ± terÃ¶rden kurtarÄ±p kendi haline bÄ±rakmadÄ±k, her tÃ¼rlÃ¼ insani desteÄŸi de saÄŸladÄ±k. O insanlar Kilis'te, Gaziantep'te, Osmaniye'de, KÃ¼tahya'daki dÃ¼zenlerini bÄ±rakÄ±p 'Evimize dÃ¶nelim' diyerek evlerine gitti. Ama terÃ¶ristler bu insanlarÄ±n Ã¼zerine 500'Ã¼n Ã¼zerinde havanlÄ±, silahlÄ±, roketli, uÃ§aksavarlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi. Bir akÄ±l hastanesine bile saldÄ±rdÄ±lar. TÃ¼m bunlar Ã¶rgÃ¼tÃ¼n gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶stermeye bile yetiyor."
Afrin bÃ¶lgesinin de terÃ¶rden temizlenmesinin ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin yine insani yardÄ±mlarÄ±na devam edeceÄŸini ve insani yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Tekinarslan, kente destek olmaya gelen rektÃ¶rlere de teÅŸekkÃ¼r etti.
Kilis Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan Kara da harekat Ã¶ncesinde ve sonrasÄ±nda ilde yaÅŸanan geliÅŸmelerle ilgili halkÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± fedakarlÄ±klarÄ± anlattÄ±.
Kilis'in ÅŸu gÃ¼nlerde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir tarih yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Kara, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"BugÃ¼n buradaki hocalarÄ±mÄ±z, tarihe tanÄ±klÄ±k ediyor. TÃ¼m TÃ¼rkiye'ye 'Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na tanÄ±klÄ±k etmek istiyorsanÄ±z Kilis'e gelin' diye sesleniyorum. Kilis'te yaÅŸamÄ± gÃ¶rÃ¼n, insanlarÄ±mÄ±zÄ±n birlikte ve nasÄ±l ayakta durduÄŸunu gÃ¶rÃ¼n. Ã‡ocuklarÄ±nÄ±za terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine ve arkasÄ±nda aynÄ± Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±'nda olduÄŸu gibi 72 dÃ¼vele karÅŸÄ± nasÄ±l mÃ¼cadele edildiÄŸini anlatÄ±n diyorum."
AK Parti Kilis Milletvekili Hilmi DÃ¼lger de sivillerin zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in yoÄŸun Ã§aba harcayan askerlerin Afrin kÄ±rsalÄ±nda tarih yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
Kimsenin TÃ¼rkiye'nin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ ve sabrÄ±nÄ± sÄ±nayamayacaÄŸÄ±nÄ± aktaran DÃ¼lger, TÃ¼rkiye'nin kendi sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumaktan asla geri durmayacaÄŸÄ±nÄ±, Ã§evresinde de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ koridoru oluÅŸturulmasÄ±na izin vermeyeceÄŸini kaydetti.
Kilis 7 AralÄ±k Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Mustafa DoÄŸan KaracoÅŸkun ise daha Ã¶nce Osmaniye'de yapÄ±lmasÄ± planlanan toplantÄ±nÄ±n Afrin'deki geliÅŸmeler nedeniyle Kilis'e alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Â
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "EÄŸer rejim YPG'yi temizlemek iÃ§in girerse problem yok. YPG'yi korumak iÃ§in giriyorsa TÃ¼rk askerini hiÃ§ kimse durduramaz." dedi.
Daha Ã¶nce Osmaniye'de yapÄ±lmasÄ± planlanan rektÃ¶rler toplantÄ±sÄ±, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na destek amacÄ±yla Kilis 7 AralÄ±k Ãœniversitesinde gerÃ§ekleÅŸtirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±â€™nda konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir oturumda moderatÃ¶rÃ¼n "TÃ¼rkler KÃ¼rtlere karÅŸÄ±" ifadesine, "Biz KÃ¼rtlere deÄŸil terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ±yÄ±z." sÃ¶zleriyle tepki gÃ¶sterdi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, 12-19 Åžubat'taki iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda 4'Ã¼ Ã¶lÃ¼, 9'u saÄŸ, 3'Ã¼ teslim olmak Ã¼zere 16 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana operasyona yÃ¶nelik sosyal medyadan terÃ¶r propagandasÄ± yapan ve provokatif eylemlere katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 786 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 1641 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildi. TSK ve Ã–SO, Afrin'in Ä°kidam, Åželtah ve Merseva kÃ¶yleri terÃ¶rden temizledi.
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