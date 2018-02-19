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Netanyahu yeni yolsuzluk soruşturmasında ifade verebilir
Netanyahu yeni yolsuzluk soruşturmasında ifade verebilir

İsrail Başbakanı Netanyahu, hakkındaki "yeni yolsuzluk" soruşturması kapsamında, İsrail polisi tarafından ifadeye çağrılabilir

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "lehte yayın yapması karşılığında medya şirketine imtiyazlar sağladığı" yönündeki suçlamaların bulunduğu 4000 numaralı dosya kapsamında ifadeye çağrılabileceği bildirildi.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, polis Başbakan Netanyahu'yu "lehte yayın yapması karşılığı medya şirketine imtiyazlar sağladığı" yönünde suçlamaların bulunduğu 4000 numaralı dosyada ifade vermeye çağırabilir.

Haberlerde ayrıca, aralarında Netanyahu'nun eski basın danışmanı, Başbakan'a yakın bir isim ve Bezeq medya şirketinin iki çalışanının da bulunduğu, dört kişi hakkında 5 günlük gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Öte yandan soruşturmaya yayın yasağının getirildiği ve dün gözaltına alınan isimlerin duruşmalarının kapalı kapılar arkasında gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail polisi, "Bezeq medya şirketinin en büyük hissedarı Shaul Elovitch ile ilişkileri ve Bezeq'in yayın organlarından bir internet sitesinde Netanyahu lehine yayın yapması karşılığında elde ettiği imtiyazlara ilişkin" soruşturmayı içeren 4000 numaralı dosyada dün gözaltılara başlamıştı.

"BU ŞİŞİRME BALON PATLAYACAK"

Soruşturmaların odağındaki Başbakan Netanyahu ise iddiaları reddederek, soruşturmaların "medya baskısıyla" başlatıldığını savundu.

Devlet müfettişinin Bezeq medya şirketine ilişkin "Başbakan'ın yanlış bir karar almadığı ve aldığı kararların medya şirketine fayda sağlamadığı veya çıkar ilişkisi bulunmadığı" yönündeki raporuna işaret eden Netanyahu, soruşturmaya ilişkin "Bu şişirme balon da patlayacak." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DOSYALARI ARTIYOR

İsrail polisinden dün yapılan yazılı açıklamaya göre, "lehte yayın karşılığı medya şirketine mali imtiyazlar sağlandığı" yönünde suçlamaların bulunduğu 4000 numaralı dosya kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alınmıştı.

İsrail polisi geçen haftaki açıklamasında, Netanyahu hakkında yürütülen 1000 ve 2000 numaralı yolsuzluk soruşturmalarının tamamlandığını bildirmişti. Açıklamada, Netanyahu'nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığı şüphesine" dair yeterli delile ulaşıldığı belirtilerek, savcıya iddianame hazırlaması tavsiyesinde bulunulmuştu.

Netanyahu ise polisin açıklamasının ardından yaptığı konuşmada hakkındaki iddiaların "asılsız" olduğunu ve sonunda hiçbir şey çıkmayacağını savunarak, "Ben bugüne kadar ne yaptıysam İsrail'in çıkarı için yaptım. Bugünden sonra da bunu yapacağım. İsrail'e liderlik etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki soruşturmalar, "iş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.



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