14:02, 19 Åžubat 2018 Pazartesi

Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Rejim YPG'yi korumak iÃ§in Afrin'e giriyorsa bizi kimse durduramaz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÃœrdÃ¼nlÃ¼ mevkidaÅŸÄ± Eymen es-Safedi ile Amman'da ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Esad rejiminin, "PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgalindeki Afrin'e "halk gÃ¼Ã§leri" olarak nitelendirilen bir grubun gireceÄŸine" yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "EÄŸerÂ rejimÂ YPG'yi temizlemek iÃ§in girerse problem yok.Â YPG'yi korumak iÃ§in giriyorsa TÃ¼rk askerini hiÃ§ kimse durduramaz." dedi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle:

''Bizim Zeytin DalÄ± Operasyonumuzun ve FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonumuzun hedefi belli terÃ¶ristleri buradan yok etmek. Her zaman Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda vurgumuzu yapÄ±yoruz. Rejim buraya (Afrin'e) girer mi girmez mi? Girerse ne iÃ§in girer bu Ã¶nemli. EÄŸer rejim buraya PKK'yÄ± YPG'yi temizlemek iÃ§in girerse problem yok eÄŸer YPG'yi korumak iÃ§in giriyorsa bizi, TÃ¼rkiye'yi ve TÃ¼rk askerini hiÃ§ kimse durduramaz.''