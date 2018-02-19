Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Rejim YPG'yi korumak iÃ§in Afrin'e giriyorsa bizi kimse durduramaz

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÃœrdÃ¼nlÃ¼ mevkidaÅŸÄ± Eymen es-Safedi ile Amman'da ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
Esad rejiminin, "PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgalindeki Afrin'e "halk gÃ¼Ã§leri" olarak nitelendirilen bir grubun gireceÄŸine" yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "EÄŸerÂ rejimÂ YPG'yi temizlemek iÃ§in girerse problem yok.Â YPG'yi korumak iÃ§in giriyorsa TÃ¼rk askerini hiÃ§ kimse durduramaz." dedi.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle:
''Bizim Zeytin DalÄ± Operasyonumuzun ve FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonumuzun hedefi belli terÃ¶ristleri buradan yok etmek. Her zaman Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda vurgumuzu yapÄ±yoruz. Rejim buraya (Afrin'e) girer mi girmez mi? Girerse ne iÃ§in girer bu Ã¶nemli. EÄŸer rejim buraya PKK'yÄ± YPG'yi temizlemek iÃ§in girerse problem yok eÄŸer YPG'yi korumak iÃ§in giriyorsa bizi, TÃ¼rkiye'yi ve TÃ¼rk askerini hiÃ§ kimse durduramaz.''
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "EÄŸer rejim YPG'yi temizlemek iÃ§in girerse problem yok. YPG'yi korumak iÃ§in giriyorsa TÃ¼rk askerini hiÃ§ kimse durduramaz." dedi.
Daha Ã¶nce Osmaniye'de yapÄ±lmasÄ± planlanan rektÃ¶rler toplantÄ±sÄ±, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na destek amacÄ±yla Kilis 7 AralÄ±k Ãœniversitesinde gerÃ§ekleÅŸtirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±â€™nda konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir oturumda moderatÃ¶rÃ¼n "TÃ¼rkler KÃ¼rtlere karÅŸÄ±" ifadesine, "Biz KÃ¼rtlere deÄŸil terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ±yÄ±z." sÃ¶zleriyle tepki gÃ¶sterdi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, 12-19 Åžubat'taki iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ±nda 4'Ã¼ Ã¶lÃ¼, 9'u saÄŸ, 3'Ã¼ teslim olmak Ã¼zere 16 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana operasyona yÃ¶nelik sosyal medyadan terÃ¶r propagandasÄ± yapan ve provokatif eylemlere katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 786 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 1641 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildi. TSK ve Ã–SO, Afrin'in Ä°kidam, Åželtah ve Merseva kÃ¶yleri terÃ¶rden temizledi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 66 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi uÃ§ak kazasÄ± nedeniyle, Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani'ye taziye mektubu gÃ¶nderdi
Artvin'de Ã‡oruh Nehri Ã¼zerinde ki Deriner BarajÄ± sularÄ± altÄ±nda kalan NarlÄ± kÃ¶yÃ¼, 5 yÄ±l sonra su yÃ¼zeyine yeniden ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
ErdoÄŸan, BeÅŸtepe'de, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'yi kabul ediyor.
AkÃ§akale ilÃ§esinde dereye devrilen araÃ§taki 2 asker kendi imkanlarÄ±yla Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸardÄ±, 2 asker ise kayboldu
Ä°stanbulâ€™un kapsamlÄ± bir tarihi panoramasÄ± olan eserde, 400 yÄ±l Ã¶ncesinin gÃ¼nlÃ¼k ticaret yaÅŸamÄ± Ã¼nlÃ¼ seyyah Evliya Ã‡elebi'nin kaleminden Ã§arpÄ±cÄ± detaylarla aktarÄ±lÄ±yor
Erzurum'da polis ekiplerinin durdurduÄŸu Ã¼Ã§ araÃ§ta, Afganistan ve Pakistan uyruklu 367 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±.
Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esindeki operasyonlarda 15 bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu etkisiz hale getirildi
TSK, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda ve Hakkari'de 2 askerin ÅŸehit olduÄŸunu duyurdu
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden AÄŸrÄ±, Van, Bitlis ve Hakkari Ã§evrelerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸi bildirildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda IraklÄ± mevkidaÅŸÄ± ile bir araya geldi.