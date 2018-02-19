95 yeni Ã¶te gezegen keÅŸfedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GÃ¶k bilimciler, Samanyolu Galaksisi'nde GÃ¼neÅŸ Sistemi dÄ±ÅŸÄ±nda 95 yeni Ã¶te gezegenin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± keÅŸfetti.
Amerika HavacÄ±lÄ±k ve Uzay AjansÄ± NASA'nÄ±n Kepler Uzay Teleskobu'nun verilerini kullanan uluslararasÄ± araÅŸtÄ±rma ekibi, teleskobun "K2 misyonu" adÄ± verilen, keÅŸif faaliyetinin yeni safhasÄ±nda uzay boÅŸluÄŸunda konumunu tespit ettiÄŸi 275 yeni gÃ¶k cismi Ã¼zerinde inceleme yaptÄ±. Ä°ncelemede, 149'unun gerÃ§ek Ã¶te gezegen olduÄŸu ve bunlardan da 95'inin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilk kez keÅŸfedildiÄŸi belirlendi.
Danimarka Teknik Ãœniversitesi'ne baÄŸlÄ± Ulusal Uzay EnstitÃ¼sÃ¼'nde doktora Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼ten AmerikalÄ± Andrew Mayo'nun Ã¶nderlik ettiÄŸi araÅŸtÄ±rmada, teleskobun 2014'ten bu yana farklÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ aÃ§Ä±larÄ±ndan kaydettiÄŸi optik gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri inceleyen araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, olasÄ± gezegen adaylarÄ±nÄ±n etrafÄ±nda dÃ¶ndÃ¼kleri yÄ±ldÄ±zda bÄ±raktÄ±klarÄ± gÃ¶lge izlerini, gezegenlerin kendi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rarak doÄŸrulama olanaÄŸÄ± buldu.
AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar bu sÃ¼reÃ§te bugÃ¼ne kadar GÃ¼neÅŸ Sistemi dÄ±ÅŸÄ±nda yÃ¶rÃ¼ngesinde bir gezegen olduÄŸu tespit edilen en parlak yÄ±ldÄ±zÄ± da keÅŸfetti. "HD 212657" adÄ± verilen yÄ±ldÄ±z etrafÄ±nda, DÃ¼nya zamanÄ±yla 10 gÃ¼nlÃ¼k bir yÃ¶rÃ¼nge Ã¼zerinde bir Ã¶te gezegen devridaim ediyor.
Yeni bulgularla K2 misyonunun varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±ÄŸÄ± yeni Ã¶te gezegen sayÄ±sÄ± da 300'e ulaÅŸtÄ±.
AraÅŸtÄ±rmanÄ±n bulgularÄ± "Astronomical Journal" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.
Samanyolu Galaksisi'ndeki Ã¶te gezegenleri keÅŸfetmek Ã¼zere 2009'da uzaya fÄ±rlatÄ±lan Kepler Uzay Teleskobu 2013'te geÃ§irdiÄŸi mekanik arÄ±za sonrasÄ± uzayda seyir kabiliyetini yitirmiÅŸti. NASA mÃ¼hendisleri, Kepler'le uzaktan kurduklarÄ± baÄŸlantÄ±yla teleskobun gÃ¶rÃ¼ÅŸ alanÄ±nÄ± periyodik olarak deÄŸiÅŸtirerek onu yeniden kullanÄ±ma sunmuÅŸlardÄ±. "K2 misyonu" adÄ± verilen keÅŸif faaliyetinin yeni evresinde ilk veriler 2014'te alÄ±nmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã–te gezegenler araÅŸtÄ±rmalarÄ± gÃ¶k bilimde gÃ¶rece yeni bir alan. GÃ¼neÅŸ Sistemi dÄ±ÅŸÄ±nda GÃ¼neÅŸ'e benzer bir yÄ±ldÄ±zÄ±n yÃ¶rÃ¼ngesinde hareket eden ilk gezegen 1995 yÄ±lÄ±nda keÅŸfedilmiÅŸti. O gÃ¼nden bu yana farklÄ± teleskoplar, 3 bin 600'e yakÄ±n Ã¶te gezegen izi tespit etti. Bunlar arasÄ±nda DÃ¼nya'ya benzer sert kaya oluÅŸumlu gezegenlerin yanÄ± sÄ±ra JÃ¼piter gibi gaz devleri de yer alÄ±yor. Bilim adamlarÄ± DÃ¼nya dÄ±ÅŸÄ±ndaki olasÄ± canlÄ± yaÅŸamÄ±na dair izleri keÅŸfetmek aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶te gezegenlere artan bir ilgi gÃ¶steriyor.
Kepler Uzay Teleskobunun tespit ettiÄŸi 275 yeni gÃ¶k cisminin 149'unun Ã¶te gezegen olduÄŸu doÄŸrulandÄ±. Ã–te gezegenlerden 95'inin varlÄ±ÄŸÄ± ilk kez keÅŸfedildi
Casper 2018 yÄ±lÄ± iÃ§inde TÃ¼rkiye'de ilk ayaÄŸÄ±nÄ± baÅŸlatacaÄŸÄ± akÄ±llÄ± telefon Ã¼retiminin tamamÄ±nÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki senelerde TÃ¼rkiye'de gerÃ§ekleÅŸtirmeyi planlÄ±yor
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