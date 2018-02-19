14:31, 19 Şubat 2018 Pazartesi

Kosova lideri Japonya'dan destek artırımı istedi

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Japonya Meclisinin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Manabu Horii ile görüştü.

Kosova'nın bağımsızlığının 10'ncu yılı vesilesiyle ülkeye gelen Japonya Dışişleri Bakanı Yardımcısı ile ortak basın açıklaması yapan Thaçi Japonya'nın Kosova’ya sunduğu destek için teşekkür etti. Thaçi konuşmasında,“Tanıma ve bu dönemde sunduğunuz destek için teşekkür ediyoruz. İki ülke arasında çok iyi ilişkilerin ekonomi alanında da sürdürülmesi gerekiyor" dedi. Thaçi, Japonya’dan Kosova’ya daha fazla yatırımcının gelmesini de istedi.

Japonya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Horii ise Cumhurbaşkanına ülkesinin bundan böyle de Kosova’nın destekçisi olacağı teminatını verdi.

Kaynak: Kosova Haber Merkezi