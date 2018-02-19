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İlk cemre havaya düştü
İlk cemre havaya düştü

Kış aylarının sonuna işaret eden cemrelerin ilki bugün havaya düştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve Arapça "ateş hali", "kor ateş" anlamlarına gelen, ısınmayı ifade eden cemrelerin ilki bugün havaya düştü.

Cemre sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşecek.

Birinci Cemre Havaya (19-20 Şubat),

İkinci Cemre Suya (26-27 Şubat)

Üçüncü cemre (5-6 Mart) toprağa düşer



İlgili Konular cemre
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Çevre ve İklim Haberleri
İlk cemre havaya düştü
İlk cemre havaya düştü

Kış aylarının sonuna işaret eden cemrelerin ilki bugün havaya düştü
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