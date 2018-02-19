İlk cemre havaya düştü

"Hidroelektrik santraller nehirleri kurutmaz"

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, "Hidroelektrik santraller nehirleri kurutmazlar. Hidroelektrik santraller suyu, enerjisini aldıktan sonra olduğu gibi dere yatağına bırakır. Bu esnada su azalmaz ya da kirlenmez. Dere yatağına bırakılan su, canlı hayatın devamı için gerekli olan miktardır ve kesintisiz bir şekilde dere yatağına bırakılması ilgili mercilerin gözetiminde sağlanır" dedi