İlk cemre havaya düştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve Arapça "ateş hali", "kor ateş" anlamlarına gelen, ısınmayı ifade eden cemrelerin ilki bugün havaya düştü.
Cemre sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşecek.
Birinci Cemre Havaya (19-20 Şubat),
İkinci Cemre Suya (26-27 Şubat)
Üçüncü cemre (5-6 Mart) toprağa düşer
KMÜ tarafından Türkiye'de ilk kez uygulanan hızlı ıslah yöntemiyle buğdayın yetişme süresi 60 güne indirildi
TÜDAV, Akdeniz’e kadar gelen yüzgeçleri zehirli aslan balıkları hakkında halkın ve balıkçıları uyarmak amacıyla “Wanted” başlıklı afişler bastırdı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, "Hidroelektrik santraller nehirleri kurutmazlar. Hidroelektrik santraller suyu, enerjisini aldıktan sonra olduğu gibi dere yatağına bırakır. Bu esnada su azalmaz ya da kirlenmez. Dere yatağına bırakılan su, canlı hayatın devamı için gerekli olan miktardır ve kesintisiz bir şekilde dere yatağına bırakılması ilgili mercilerin gözetiminde sağlanır" dedi
Bilim insanlarınca güneşteki aktivitelerin azalmasıyla 2020-2030 yılları arasında beklenen "mini buzul çağı", küresel ısınmaya çare olarak görülüyor.
Filipinler'de Mayon Yanardağı 24 saat içinde üç kez kül ve buhar püskürttü. Papua Yeni Gine'de volkanik Kadovar Adası faaliyette
Okyanuslar ve ölü bölgelerle ilgili Science dergisinde yayınlanan ilk kapsamlı araştırmanın raporunda, "Dünya tarihindeki en büyük nesli tükenme olayları sıcak iklimler ve okyanuslardaki yetersiz oksijenle ilişkilendirildi" denildi.
Fethiye'de derelerden gelen çamurlu yağmur suyunun denize döküldüğü bölgelerde suyun rengi kahverengiye döndü
Kırşehir Orman İşletme Müdürü Karaca, "Yaklaşık 5 metre yüksekliğinde 5 ağaç var, 5'i de meyve veriyor. Onları koruyacağız. Meyvelerinden tohum alıp çoğaltabilirsek çiftçilerimize önereceğiz" dedi
Türkiye'nin ikinci nükleer santral projesi olan Sinop NGS için ÇED sürecinin ilk aşaması olan proje tanıtım dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunuldu
Meteoroloji Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu
Katı atık düzenli depolama alanlarında faaliyet gösteren 28 tesisten elde edilen yıllık 1 milyon 386 bin megavatsaat elektrikle, 400 bin konutun ihtiyacı karşılanabiliyor
Atık pillerin toplanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 2016'da 720 ton atık pil toplandı.
Kastamonu'da, tabiatta çok ender rastlanan peçeli baykuş görüldü
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Montana eyaletinde bir maden ocağı yakınlarında toksik atık su ve ağır metaller ile dolu çukura inen binlerce göçmen kaz, ölü bulundu