15:56, 19 Şubat 2018 Pazartesi

Almanya'da DİTİB'e ait bir araç yandı





Polis, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Almanya'nın başkenti Berlin'de, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) ait bir aracın dün gece yanmasına ilişkin kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Schöneberg semtindeki York Caddesi üzerinde park halindeki minibüs yanarak kullanılamaz hale gelirken, aracın yanındaki başka bir araç da zarar gördü. Alevleri fark eden bir çevre sakininin polise haber vermesi sonucu olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği bildirildi. Olayın ardından inceleme yapan polisin kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattığı belirtildi. Almanya’da son dört haftada cami ve hizmet araçlarına yönelik saldırıların sayısı 20’ye ulaştı.

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