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Karadeniz 4. Kitap Fuarı yarın başlıyor
Karadeniz 4. Kitap Fuarı yarın başlıyor

Samsun'da düzenlenecek fuar, çok sayıda yazar ve 220 yayınevinin katılımıyla yarın kitapseverlere kapılarını açacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliğinin iş birliği ile düzenlenen Karadeniz 4. Kitap Fuarı, çok sayıda yazar ve 220 yayınevinin katılımıyla yarın açılacak.

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, fuarın 20-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.

Alagöz, kentin kitap fuarına büyük ilgi gösterdiğini ifade ederek ziyaretçi sayılarının yayıncıları mutlu ettiğini vurguladı.

Samsun'un fuarcılık alanında çok iyi bir yerde olduğuna işaret eden Alagöz, kentte kitap fuarının ardından mobilya, inşaat, tarım, otomobil ve gıda fuarları gerçekleştirileceğini belirtti.

Samsun'un fuar alanında geldiği aşamayı değerlendiren Alagöz, "Tabiri caizse Samsun'da bu göl maya tuttu. Samsun bölgesel bir fuar merkezi olmaktan çıktı, ulusal bir fuar merkezi haline bu yıl itibariyle kavuştu. Karadeniz Kitap Fuarımızın şehrimize, Karadeniz bölgemize ve ülke kültürel hayatına önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum." diye konuştu.

EVLERİMİZDE KİTAPLIK YOK

TÜYAP Kültür Fuarları Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu da Samsun'da Karadeniz 4. Kitap Fuarı'nı düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kavukçuoğlu, fuarın 2011 yılında yaklaşık 70 bin ziyaretçisinin olduğunu bu sayının 2016 yılında 110 bine yükseldiğini belirterek, "Geçen yıl ise 140 bini aştık. Bu iyi bir gelişme. Bu, Samsun'u kitap fuarları kenti olarak seçmemizin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor." dedi.

Samsun'un son 3 yılda bölgesel kitap fuarı olmaktan çıkarak ulusal bir kitap fuarı konumuna geldiğine işaret eden Kavukçuoğlu, "Buna çevre illerin de fuara gösterdiği ilginin önemli katkısı var. Bu katkı katılımcı yayınevleri tarafından da sağlanıyor. Bu sene 220 yayınevi katılıyor. Geçen yıl 210 yayınevi katılmıştı. Geçen yıl 140 bin fuar ziyaretçisinin 44 bini öğrenciydi. Bizim için öğrenci sayısı çok önemli. Biz 6 kentte kitap fuarı düzenliyoruz. Fuara gelen özellikle ilköğretim öğrencilerinin önemli bir kısmı evlerinde ders kitaplarının dışında kitap görmüyorlar. Evlerimizde kitaplık yok. Bu çocuklar sayesinde yavaş yavaş evlere kitaplıklar kuruluyor." diye konuştu.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise Türkiye'de 2016 yılında 54 bin 446 adet 2017 yılında ise 60 bin 335 yeni kitap üretildiğini artışın yüzde 10,82 olduğunu söyledi.

Kocatürk, yeni yayınlanan kitap sayısında Türkiye'nin dünya sıralamasında 11. sıradaki yerini koruduğunu kaydetti.

Yarın kapılarını ziyaretçilere açacak ve 220 yayınevinin yer alacağı kitap fuarına, aralarında Üstün Dökmen, Ataol Behramoğlu, Defne Suman, Deniz Kavukçuoğlu, Canan Tan, Yılmaz Özdil, Ercan Kesal, Hikmet Anıl Öztekin, İsmail Saymaz, İbrahim Kabaoğlu, Pelin Çift, Mete Yarar, Asuman Portakal, Murat Tavlı, Kahraman Tazeoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Behiç Ak, Kemal Hamamcıoğlu, İhsan Eliaçık, Koray Avcı Çakman, Yavuz Bahadıroğlu, Murat Karayalçın, Metin Uca, Özlem Dilber, Cemre Birand, Kerem Fırtına, Hicabi Demirci, Güldal Mumcu, Koray Yersüren, Ahmet Şimşirgil ve Levent Gültekin'in de bulunduğu pek çok yazar ve şair katılacak.



İlgili Konular Karadeniz 4. Kitap Fuarı TÜYAP
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