16:22, 19 Şubat 2018 Pazartesi

İsrail, Filistin'i destekleyen 7 STK'yı kapattı





İsrail makamları, Filistin İslami Hareketi'ne destek oldukları gerekçesiyle geçen yıl 7 STK'nın faaliyetine son verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail makamlarının, Şeyh Raid Salah'ın liderliğini yaptığı 1948 Filistin İslami Hareketi'ne destek oldukları gerekçesiyle geçen yıl yedi sivil toplum kuruluşunun faaliyetine son verdiği bildirildi. İsrail basınında çıkan haberlere göre, Kasım 2015'te "terör örgütü" ilan edilen 1948 Filistin İslami Hareketi'ne destek oldukları gerekçesiyle, İsrail makamlarınca geçen yıl 7 STK kapatıldı. Söz konusu STK'ların eğitim, sosyal, kültürel aktiviteler, yardım toplama ve yüksek öğrenim gibi alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlar olduğu aktarıldı. Haberde, geçen ay Tarımsal Faaliyet Komitesi isimli bir STK'nın da Gazze'deki Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne (FHKC) milyonlarca dolar aktardığı gerekçesiyle İsrail mahkemelerince kapatıldığı bilgisi paylaşıldı. İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

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