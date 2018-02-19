Güncelleme: 16:54, 19 Şubat 2018 Pazartesi

Erdoğan ve Putin telefonla görüştü





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü. Erdoğan-Putin görüşmesinde, İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere değinildi. Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, terörle mücadele konusunda işbirliği ve eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi.

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