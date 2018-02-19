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Sudan’da Türk Okçuluk Kursu başladı
Sudan’da Türk Okçuluk Kursu başladı

Yunus Emre Enstitüsü ile Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Türk Okçuluk Kursu, Sudan’ın başkenti Hartum’da başladı. Kursun iki ülkenin gelişen bağlarını daha çok güçlendireceği belirtildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Türk Okçuluk Kursu, Sudan’ın başkenti Hartum’da başladı.

Afrika Teknoloji Merkezi Binası’nda başlayan kursa, 35 Sudanlı katıldı. Türkiye'de eğitim gören Sudanlı antrenörlerin verdiği ilk derste, kursiyerlere Türk okçuluğunun tarihi ve temel kuralları anlatıldı. Dersin ardından kursiyerler, ok atma imkânı buldu.

Kursun açılışına katılan Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sudan’ın kültüründe de var olan okçuluk kursunun, iki ülkenin gelişen bağlarını daha çok güçlendireceğini kaydetti.

Geleneksel Türk sporlarının dünyada tanıtıldığına işaret eden Neziroğlu, “Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türk sporunun tanıtılmasında ciddi katkılar veriyor. Başta okçuluk olmak üzere birçok geleneksel sporumuz tekrar milyonların ilgisi haline geliyor. Sudan’ın kültüründe de var olan okçuluğu burada tanıtmak şüphesiz iki ülke arasındaki bağları daha çok güçlendirecektir.” dedi.

YEE Hartum Kültür Merkezi Müdür Vekili Fahri Yılmaz, kursun Kemankeş projesi kapsamında başladığını kaydederek 12 hafta süreceğini kaydetti.

Yılmaz, Sudanlıların Türk okçuluğuna beklenilenden daha fazla ilgi duyduğunu belirterek kayıtların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Okçuluk antrenörü ve Ahmed Abdurrahman Beşir, Türk okçuluğunu öğrenmek için Türkiye’ye gittiğini dile getirerek "Yunus Emre Enstitüsüne başvurdum ve Türkiye’ye gittim. İstanbul’da okçu ustalarından eğitimler aldım. Şimdi o eğitimleri Sudanlılara öğretmekten memnuniyet duyuyorum.” dedi.

Kursiyerlerden Sena Fikri Said, “İlk eğitim çok güzel geçti. Türk okçuluğunu öğrenirken yeni arkadaşlar da edindim. Kursun bitiminde okçuluğu tamamen öğrenmek ve bu alanda başarılı olmak istiyorum.” diye konuştu.



İlgili Konular sudan Yunus Emre Enstitüsü Okçular Vakfı
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