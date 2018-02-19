Ayrılıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Solu Genel Sekreteri kefaletle serbest

Bağımsızlık yanlısı partilerden Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Genel Sekreteri Marta Rovira, 60 bin avro kefaletle serbest bırakıldı.
İspanya resmi haber ajansı EFE'nin haberine göre Rovira'nın, tek taraflı bağımsızlık girişimindeki rolü nedeniyle "devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı dava Yüksek Mahkemede görüldü.
Duruşmadaki savunmasında Rovira, 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumunun olduğu gün, ayrılıkçı partilerden yetkililerin yerel saatle 13.00'te bir araya geldiğini söyledi.
Toplantıda "polis şiddeti" nedeniyle oylamanın durdurulmasını istediğini anlatan Rovira, bu teklifi görevden alınan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un reddettiğini kaydetti.
Duruşmada, Rovira'nın "suçun tekrarlanma tehlikesi" nedeniyle 60 bin avro kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi.
İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde Anaysa Mahkemesinin yasa dışı ilan etmesine rağmen 1 Ekim 2017'de bağımsızlık referandumuna gidilmişti. Bunun üzerine İspanyol polisi, oy verme merkezlerine girmiş, müdahale sırasında yüzlerce kişi hafif şekilde yaralanmıştı.
Yerel parlamentonun 27 Ekim 2017'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası merkezi hükümet, geçici olarak bölgeyi doğrudan yönetmeye başlamış, yerel yönetimi feshetmiş ve erken seçime gidilmesine karar vermişti.
ERC lideri ve Özerk Yönetim Başkanı Yardımcısı Oriol Junqueras tutuklanırken, Puigdemont ve dört eski bakan Belçika'ya kaçmıştı. Merkezi hükümetin aldığı karar çerçevesinde 21 Aralık 2017'de yapılan erken seçimlerde, ayrılıkçı partiler çok az farkla hükümet kurma çoğunluğunu elde etmişti.
Ancak İspanya Anayasa Mahkemesi, İspanya'ya gelmesi durumundan tutuklanacak olan, bu yüzden de Katalonya'yı Belçika'dan yönetmek isteyen Puigdemont'un yemin törenine şahsen katılmadığı sürece eski görevine dönemeyeceğine hükmettiği için henüz hükümet kurulabilmiş değil.
Kenya'da ülkenin farklı eyaletlerinde timsah ve leopar saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı
Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki kırsal alanlarda gizlenen DEAŞ mensuplarına karşı geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.
Fransa'da ana muhalefet partisi lideri Wauquiez, "Bugün Fransa diktatörlükle yönetiliyor, güçler dengesi asla söz konusu değil." dedi.
Esad rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya yoğun hava ve kara saldırılarında 58 sivil hayatını kaybetti, 45 sivil yaralandı.
Libya'da Kaddafi rejimini sona erdiren 17 Şubat devrimi, geride kalan yedi yılda, beklentileri karşılamanın aksine silahlı grupların iktidar için kanlı mücadelesini beraberinde getirdi
Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin İdlib ve Doğu Guta bölgelerinde insani durumun son haftalarda ciddi anlamda kötüleştiğine dikkati çekerek, uluslararası topluma Suriye halkının çektiği acıya son vermek için harekete geçme çağrısında bulundu.
İzlanda'da erkek sünnetinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısı parlamentoya sunuldu. Ülkedeki Müslüman ve Yahudi toplumlarr tasarıya tepki gösterdi.
Mısır'da Yüksek Askeri Temyiz Mahkemesi, darbe karşıtı 96 sivili 5 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı
Kalkandelen’de “Fikir devam ediyor” mottosuyla gerçekleşen Besa Hareketi 1. Olağan Kongresi’nde Besa Hareketi (Söz) Genel Başkanlığına seçilen Afrim Gaşi, Makedonya’nın Türkiye ile özel ilişkilere sahip olması gerektiğini söyledi.
İsrail hükümeti, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri'nde oturum izni ile yaşayanların "İsrail aleyhinde faaliyet" gerekçesiyle sınır dışı edilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.
Katar Emiri Al Sani'nin Gazze'ye gönderilmesi için talimat verdiği 9 milyon dolarlık acil yardım bölgeye ulaştırıldı.
Mısır’da mahkeme şiddet olaylarına karışmakla suçlanan 4 sanık hakkında idam cezası verdi.
Ayrılıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Solu Genel Sekreteri Rovira, 60 bin avro kefaletle serbest bırakıldı
Kazakistan Dışişleri Bakanı Abdrahmanov, "Aral sorunu dünya sorununa dönüştü. Bunun etkilerini gidermek için dünyanın tüm devletlerinin çabalarını birleştirmesi gerekli" açıklamasında bulundu
Yunus Emre Enstitüsü ile Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Türk Okçuluk Kursu, Sudan’ın başkenti Hartum’da başladı. Kursun iki ülkenin gelişen bağlarını daha çok güçlendireceği belirtildi
İsrail makamları, Filistin İslami Hareketi'ne destek oldukları gerekçesiyle geçen yıl 7 STK'nın faaliyetine son verdi