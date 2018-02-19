Güncelleme: 18:10, 19 Şubat 2018 Pazartesi

Ayrılıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Solu Genel Sekreteri kefaletle serbest

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bağımsızlık yanlısı partilerden Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Genel Sekreteri Marta Rovira, 60 bin avro kefaletle serbest bırakıldı.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin haberine göre Rovira'nın, tek taraflı bağımsızlık girişimindeki rolü nedeniyle "devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı dava Yüksek Mahkemede görüldü.

Duruşmadaki savunmasında Rovira, 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumunun olduğu gün, ayrılıkçı partilerden yetkililerin yerel saatle 13.00'te bir araya geldiğini söyledi.

Toplantıda "polis şiddeti" nedeniyle oylamanın durdurulmasını istediğini anlatan Rovira, bu teklifi görevden alınan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un reddettiğini kaydetti.

Duruşmada, Rovira'nın "suçun tekrarlanma tehlikesi" nedeniyle 60 bin avro kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi.

SÜREÇ

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde Anaysa Mahkemesinin yasa dışı ilan etmesine rağmen 1 Ekim 2017'de bağımsızlık referandumuna gidilmişti. Bunun üzerine İspanyol polisi, oy verme merkezlerine girmiş, müdahale sırasında yüzlerce kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

Yerel parlamentonun 27 Ekim 2017'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası merkezi hükümet, geçici olarak bölgeyi doğrudan yönetmeye başlamış, yerel yönetimi feshetmiş ve erken seçime gidilmesine karar vermişti.

ERC lideri ve Özerk Yönetim Başkanı Yardımcısı Oriol Junqueras tutuklanırken, Puigdemont ve dört eski bakan Belçika'ya kaçmıştı. Merkezi hükümetin aldığı karar çerçevesinde 21 Aralık 2017'de yapılan erken seçimlerde, ayrılıkçı partiler çok az farkla hükümet kurma çoğunluğunu elde etmişti.

Ancak İspanya Anayasa Mahkemesi, İspanya'ya gelmesi durumundan tutuklanacak olan, bu yüzden de Katalonya'yı Belçika'dan yönetmek isteyen Puigdemont'un yemin törenine şahsen katılmadığı sürece eski görevine dönemeyeceğine hükmettiği için henüz hükümet kurulabilmiş değil.