Katar'dan Gazze'ye 9 milyon dolarlık yardım

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Gazze'ye gönderilmesi için talimat verdiği 9 milyon dolarlık acil yardımın, bölgeye ulaştığı bildirildi.
Gazze'deki Darul Beyda Hastanesi'nde basın toplantısı düzenleyen Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Büyükelçi Muhammed el-İmadi, söz konusu yardım kapsamında, gıda kolileri, battaniyeler, 2 milyon 600 bin dolarlık tüp gaz satın alınacağını söyledi.
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile koordine halinde Sağlık Bakanlığına bağlı merkezler için bir ay süreyle yakıt tedarik edileceğini aktaran İmadi, 2 milyon doların ilaç ve tıbbi malzeme için ayrılacağını kaydetti.
Yapılan yardımın 1 milyon dolarıyla fakir ailelerin evlerinin onarılacağını belirten İmadi, 2 milyon doların insani durumlar için harcanacağını, 1 milyon dolar ile üniversite öğrencilerinin harçlarının ödeneceğini ifade etti.
Katar'ın attığı bu adımın Gazze'nin kurtarılması için örneklik teşkil etmesini umduğunu dile getiren İmadi, Katar'ın Gazze'ye yardım için her zaman Filistin hükümeti, BM ve uluslararası kuruluşlar ile iletişim halinde olduğunu aktardı.
İmadi, yapılan bu yardımın, "Katar, geçmişte Gazze halkının yanındaydı, mevcut durumda da yanında. Bu, gelecekte de böyle olacak." mesajı taşıdığını vurguladı.
UNRWA Gazze Direktörü Mathias Shamali de bu yardımın Gazzelilerin içinden geçtiği zor bir dönemde yapıldığını söyledi.
Verilen katkıdan övgüyle söz eden Shamali, Gazzelilere daha çok insani yardım götürülmesini talep etti.
OCHA Gazze Direktörü Noel Tsekouras ise "Yardım almasaydık Gazze'deki durum kısa süre içinde çok daha tehlikeli bir hal alacaktı." dedi.
Gazze'deki insani durumun kötüleşmemesi için daha fazla insan yardım yapılması gerektiğini kaydeden Tsekouras, Gazze'deki İsrail ablukasının kaldırılması gerektiğini vurguladı.
Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, İsrail'in 2014'teki son saldırılarının ardından bölgenin yeniden imarı ve sağlık merkezlerinin geliştirilmesi başta olmak üzere çeşitli yardım ve kalkınma projelerini hayata geçiriyor.
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