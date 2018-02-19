Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
04:53, 20 Şubat 2018 Salı
Politika
Güncelleme: 18:55, 19 Şubat 2018 Pazartesi

  • Paylaş
TBMM'de 'Meclis Sohbetleri' başlıyor
TBMM'de 'Meclis Sohbetleri' başlıyor

TBMM Başkanı Kahraman'ın teşrifleriyle 21 Şubat Çarşamba günü başlayacak 'Meclis Sohbetleri'nin, dönem milletvekilleri, devlet protokolü ve yabancı misyon şeflerinin de katılımıyla her ay düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Parlamento'da, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın katılımıyla "Meclis Sohbetleri" başlıyor.

TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu tarafından her ayın son çarşamba günü düzenlenmesi kararlaştırılan "Meclis Sohbetleri"nin ilki, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın teşrifleri ile tüm dönem milletvekilleri, devlet protokolüne mensup zevatın ve yabancı misyon şeflerinin katılımıyla, 21 Şubat 2018 Çarşamba günü TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Oturum başkanlığını 23. TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın yapacağı programa, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TBMM Bilim Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı, İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Berktay ve gazeteci-yazar Avni Özgürel konuşmacı olarak katılacak.

Misafirlerin, Tören Alt Salonu'ndan alınacağı program, saat 19.00'da verilecek kokteylin ardından, saat 20.00'de Tören Salonu'nda başlayacak.



İlgili Konular TBMM Meclis Sohbetleri
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Politika Haberleri
Diyanet İşleri Başkan Yardımcılıklarına atama
Diyanet İşleri Başkan Yardımcılıklarına atama

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılıklarına yeni atanan Muslu ve İşliyen göreve başladı.
Türk firmaların Senegal'de inşa ettiği havalimanına yoğun ilgi
Türk firmaların Senegal'de inşa ettiği havalimanına yoğun ilgi

Senegal'in başkenti Dakar'da, Türk firmalarınca yapımı tamamlanan Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'nı Aralık 2017'deki açılışından bu yana 354 bin 970 yolcu kullandı.
Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan son dakika 'Afrin' açıklaması
Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan son dakika 'Afrin' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Suriye rejimine bağlı bazı güçlerin Afrin'e gireceğine dair bir haber resmi makamlar tarafından doğrulanmamıştır, gerçek dışıdır, gerçekle alakası yoktur." dedi.
İzmir'den 'rekor' Yunanistan vizesi
İzmir'den 'rekor' Yunanistan vizesi

Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Papoulia, "2017'de konsolosluk olarak 62 bin Türk vatandaşına vize verdik. Bu rekor anlamına geliyor. Avrupa ülkeleri arasında birinciyiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile Afrin ve Suriye'yi görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile Afrin ve Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü
Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 şüpheliye gözaltı
Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 şüpheliye gözaltı

Ankara'da, Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı
Yunus Emre Enstitüsü'nden Bakü'de resim sergisi
Yunus Emre Enstitüsü'nden Bakü'de resim sergisi

Bakü Yunus Emre Enstitüsünün organizasyonunda Azerbaycanlı ressam Soltan Soltanlı'nın resim sergisi açıldı.
TBMM'de 'Meclis Sohbetleri' başlıyor
TBMM'de 'Meclis Sohbetleri' başlıyor

TBMM Başkanı Kahraman'ın teşrifleriyle 21 Şubat Çarşamba günü başlayacak 'Meclis Sohbetleri'nin, dönem milletvekilleri, devlet protokolü ve yabancı misyon şeflerinin de katılımıyla her ay düzenlenmesi kararlaştırıldı.
TürkAkım'ın deniz bölümünün yüzde 48'i tamam
TürkAkım'ın deniz bölümünün yüzde 48'i tamam

TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin deniz bölümündeki iki hatta bugüne kadar 884 kilometre boru döşendi.
Erdoğan ve Putin telefonla görüştü
Erdoğan ve Putin telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü.
Çavuşoğlu Rejim YPG'yi korumak için Afrin'e giriyorsa bizi kimse durduramaz
Çavuşoğlu: Rejim YPG'yi korumak için Afrin'e giriyorsa bizi kimse durduramaz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Eğer rejim YPG'yi temizlemek için girerse problem yok. YPG'yi korumak için giriyorsa Türk askerini hiç kimse durduramaz." dedi.
Rektörler Zeytin Dalı Harekatı'na destek için buluştu
Rektörler, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için buluştu

Daha önce Osmaniye'de yapılması planlanan rektörler toplantısı, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Kilis 7 Aralık Üniversitesinde gerçekleştirildi.
Çavuşoğlu'ndan moderatörün 'Türkler Kürtlere karşı' ifadesine tepki
Çavuşoğlu'ndan moderatörün 'Türkler Kürtlere karşı' ifadesine tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşmacı olarak katıldığı bir oturumda moderatörün "Türkler Kürtlere karşı" ifadesine, "Biz Kürtlere değil terör örgütlerine karşıyız." sözleriyle tepki gösterdi.
12-19 Şubat arasında 16 terörist etkisiz hale getirildi
12-19 Şubat arasında 16 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, 12-19 Şubat'taki iç güvenlik operasyonlarında 4'ü ölü, 9'u sağ, 3'ü teslim olmak üzere 16 terörist etkisiz hale getirildi.
Terör propagandası ve provokatif eylem yapan 786 kişiye gözaltı
Terör propagandası ve provokatif eylem yapan 786 kişiye gözaltı

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana operasyona yönelik sosyal medyadan terör propagandası yapan ve provokatif eylemlere katıldığı tespit edilen 786 şüpheli gözaltına alındı.
Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 600'ü
Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 600'ü aştı

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1641 teröristin etkisiz hale getirildi. TSK ve ÖSO, Afrin'in İkidam, Şeltah ve Merseva köyleri terörden temizledi.

Haberler

Meclis'in 'Aden Körfezi' kararı Resmi Gazete'de
Meclis'in 'Aden Körfezi' kararı Resmi Gazete'de

Yardımcı Doçent ve Doçentlik Statüsünde değişiklik yapan kanunda ikinci teklif düzenlendi
Yardımcı Doçent ve Doçentlik Statüsünde değişiklik yapan kanunda ikinci teklif

OHAL 6'ıncı kez uzatıldı
OHAL 6'ıncı kez uzatıldı

2018 bütçesi onaylandı
2018 bütçesi onaylandı

Milli Saraylar'ı 2017'de 1 milyon 100 bin kişi gezdi
Milli Saraylar'ı 2017'de 1 milyon 100 bin kişi gezdi

Yurt dışına kaçırılan kültür varlıkları Meclis takibinde
Yurt dışına kaçırılan kültür varlıkları Meclis takibinde

TBMM Başkanı Kahraman Pakistan'da
TBMM Başkanı Kahraman Pakistan'da

Meclis'te 2018 bütçesi kabul edildi
Meclis'te 2018 bütçesi kabul edildi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 