Yunus Emre Enstitüsü'nden Bakü'de resim sergisi

Azerbaycan'da, Bakü Yunus Emre Enstitüsü'nün organizasyonunda Azerbaycanlı ressam Soltan Soltanlı'nın resim sergisi açıldı.
Bakü Yunus Emre Enstitüsü binasında gerçekleştirilen ve "İrrealizm" ismi verilen serginin açılışına, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, büyükelçilik müşavirleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.
Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cihan Özdemir, enstitünün faaliyetlerinden bahsederek Türk kültürünü Azerbaycan'da tanıtmak için çalışmalar yaptıklarını, Azerbaycan sanat ve kültürünün tanıtımına da katkı sağlamaya çalıştıklarını belirtti.
Ressam Soltanlı, kendine has resim anlayışından bahsederek seyirciye daha sade ve anlaşılır eserlerin sunulması gerektiğini, sergilediği eserlerin de böyle olduğunu söyledi. Soltanlı, ressamın insanları hayata ve geleceğe inandırması ve sanat eserinin seyirciyi kötümserliğe sürüklememesi gerektiğini vurguladı.
Sergiyi basın mensuplarına değerlendiren Büyükelçi Özoral, Soltanlı'nın eserlerinin renk, desen ve anlam olarak insanı derin düşünmeye sevk ettiğini belirtti.
Özoral, sanatçının eserlerinde geniş bir evrende yaşadığımızı ve bireylerin bazı gerçekliklere bağımlı olduğunu göstermeye çalıştığını söyledi.
Yaklaşık 50 eserin yer aldığı sergi 23 Şubat'a kadar açık olacak.
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