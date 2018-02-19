İsrail'den Doğu Kudüs ve Golan'da sınır dışı yasa tasarısı

İsrail hükümeti yasama komitesinin, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri bölgesinde oturum izni ile yaşayan Filistin ve Suriyelilerin, "İsrail aleyhinde faaliyet ve İsrail'e sadakatsizlik" gerekçesiyle oturum izinlerinin iptal edilmesi ve sınır dışı edilmesini öngören yasa tasarısını onayladığı bildirildi.
İsrail'in Haaretz gazetesinin haberinde, dün onaylanan yasa tasarısına göre "eğer bir kişi terör faaliyetlerine katılıyor veya İsrail devletine sadakatsizlikte bulunuyorsa" oturum izninin iptal edilebileceği belirtildi.
Yeni yasanın, Doğu Kudüs'teki Filistinliler ve Golan Tepeleri'ndeki Suriyelileri etkileyeceği aktarıldı. Yasa çerçevesinde, "terör faaliyetlerine katıldığı veya İsrail'e sadakatsizlikte bulunduğu gerekçesiyle bu kişilerin oturumlarının iptal edileceği ve devletin bu kişileri sınır dışı edebileceği" bilgisi paylaşıldı.
İsrail, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki Filistinliler ve Golan Tepeleri'ndeki Suriyelilere vatandaşlık hakkı sağlamıyor, ancak oturum izni veriyor.
Uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail'in işgal altında tuttuğu bölgelerde oturum izni ile bulunan kişilere "sınır dışı, oturum izni iptali" gibi hak ihlallerini yoğun olarak eleştiriyor.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Yürütme Komitesi Üyesi Salih Rafet, yaptığı yazılı açıklamada, yasa tasarısını İsrail'in "ırkçı politikasının devamı" şeklinde niteledi.
Rafet, "İşgalci İsrail hükümeti, ABD'nin tam desteği ile uluslararası kanunların ve insani değerlerin aksine ırkçı yasalar ile Filistin davasını tasfiye etmek ve insanları topraklarından, evlerinden etmek için tüm yolları deniyor." ifadelerini kullandı.
İsrail İçişleri Bakanlığı'nın Doğu Kudüs'te oturum izni bulunan dört Filistin parlamentosu milletvekilinin oturumunu "Hamas ile ilişkili oldukları" gerekçesiyle iptal etme kararı, İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından geçen eylül ayında bozulmuştu.
Mahkeme, İçişleri Bakanlığı kararının uygulanabilmesi için oturum kanununda değişiklik yapılması gerektiğine hükmetmişti.
İsrail İçişleri Bakanlığı'nın mahkemenin kararı çerçevesinde yeni yasa tasarısını hazırlamaya başladığı aktarılmıştı.
Söz konusu yasa tasarısının uygulamaya girebilmesi için İsrail parlamentosu Knesset tarafından oylanması gerekiyor.
Filistin yönetiminin paylaştığı verilere göre, İsrail 1967 yılındaki işgalinden bu yana 14 bin 500 Filistinlinin Doğu Kudüs'te oturum iznini iptal etti.
Kenya'da ülkenin farklı eyaletlerinde timsah ve leopar saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı
Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki kırsal alanlarda gizlenen DEAŞ mensuplarına karşı geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.
Fransa'da ana muhalefet partisi lideri Wauquiez, "Bugün Fransa diktatörlükle yönetiliyor, güçler dengesi asla söz konusu değil." dedi.
Esad rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya yoğun hava ve kara saldırılarında 58 sivil hayatını kaybetti, 45 sivil yaralandı.
Libya'da Kaddafi rejimini sona erdiren 17 Şubat devrimi, geride kalan yedi yılda, beklentileri karşılamanın aksine silahlı grupların iktidar için kanlı mücadelesini beraberinde getirdi
Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin İdlib ve Doğu Guta bölgelerinde insani durumun son haftalarda ciddi anlamda kötüleştiğine dikkati çekerek, uluslararası topluma Suriye halkının çektiği acıya son vermek için harekete geçme çağrısında bulundu.
İzlanda'da erkek sünnetinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısı parlamentoya sunuldu. Ülkedeki Müslüman ve Yahudi toplumlarr tasarıya tepki gösterdi.
Mısır'da Yüksek Askeri Temyiz Mahkemesi, darbe karşıtı 96 sivili 5 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı
Kalkandelen’de “Fikir devam ediyor” mottosuyla gerçekleşen Besa Hareketi 1. Olağan Kongresi’nde Besa Hareketi (Söz) Genel Başkanlığına seçilen Afrim Gaşi, Makedonya’nın Türkiye ile özel ilişkilere sahip olması gerektiğini söyledi.
İsrail hükümeti, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri'nde oturum izni ile yaşayanların "İsrail aleyhinde faaliyet" gerekçesiyle sınır dışı edilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.
Katar Emiri Al Sani'nin Gazze'ye gönderilmesi için talimat verdiği 9 milyon dolarlık acil yardım bölgeye ulaştırıldı.
Mısır’da mahkeme şiddet olaylarına karışmakla suçlanan 4 sanık hakkında idam cezası verdi.
Ayrılıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Solu Genel Sekreteri Rovira, 60 bin avro kefaletle serbest bırakıldı
Kazakistan Dışişleri Bakanı Abdrahmanov, "Aral sorunu dünya sorununa dönüştü. Bunun etkilerini gidermek için dünyanın tüm devletlerinin çabalarını birleştirmesi gerekli" açıklamasında bulundu
Yunus Emre Enstitüsü ile Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Türk Okçuluk Kursu, Sudan’ın başkenti Hartum’da başladı. Kursun iki ülkenin gelişen bağlarını daha çok güçlendireceği belirtildi
İsrail makamları, Filistin İslami Hareketi'ne destek oldukları gerekçesiyle geçen yıl 7 STK'nın faaliyetine son verdi