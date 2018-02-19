Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
04:53, 20 Şubat 2018 Salı
Filistin
Güncelleme: 19:28, 19 Şubat 2018 Pazartesi

  • Paylaş
İsrail'den Doğu Kudüs ve Golan'da sınır dışı yasa tasarısı
İsrail'den Doğu Kudüs ve Golan'da sınır dışı yasa tasarısı

İsrail hükümeti, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri'nde oturum izni ile yaşayanların "İsrail aleyhinde faaliyet" gerekçesiyle sınır dışı edilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail hükümeti yasama komitesinin, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri bölgesinde oturum izni ile yaşayan Filistin ve Suriyelilerin, "İsrail aleyhinde faaliyet ve İsrail'e sadakatsizlik" gerekçesiyle oturum izinlerinin iptal edilmesi ve sınır dışı edilmesini öngören yasa tasarısını onayladığı bildirildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberinde, dün onaylanan yasa tasarısına göre "eğer bir kişi terör faaliyetlerine katılıyor veya İsrail devletine sadakatsizlikte bulunuyorsa" oturum izninin iptal edilebileceği belirtildi.

Yeni yasanın, Doğu Kudüs'teki Filistinliler ve Golan Tepeleri'ndeki Suriyelileri etkileyeceği aktarıldı. Yasa çerçevesinde, "terör faaliyetlerine katıldığı veya İsrail'e sadakatsizlikte bulunduğu gerekçesiyle bu kişilerin oturumlarının iptal edileceği ve devletin bu kişileri sınır dışı edebileceği" bilgisi paylaşıldı.

İsrail, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki Filistinliler ve Golan Tepeleri'ndeki Suriyelilere vatandaşlık hakkı sağlamıyor, ancak oturum izni veriyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail'in işgal altında tuttuğu bölgelerde oturum izni ile bulunan kişilere "sınır dışı, oturum izni iptali" gibi hak ihlallerini yoğun olarak eleştiriyor.

FİLİSTİN TARAFINDAN YASA TASARISINA TEPKİ

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Yürütme Komitesi Üyesi Salih Rafet, yaptığı yazılı açıklamada, yasa tasarısını İsrail'in "ırkçı politikasının devamı" şeklinde niteledi.

Rafet, "İşgalci İsrail hükümeti, ABD'nin tam desteği ile uluslararası kanunların ve insani değerlerin aksine ırkçı yasalar ile Filistin davasını tasfiye etmek ve insanları topraklarından, evlerinden etmek için tüm yolları deniyor." ifadelerini kullandı.

YÜKSEK MAHKEME'NİN KARARINA KARŞI HÜKÜMETİN YASA TASARISI

İsrail İçişleri Bakanlığı'nın Doğu Kudüs'te oturum izni bulunan dört Filistin parlamentosu milletvekilinin oturumunu "Hamas ile ilişkili oldukları" gerekçesiyle iptal etme kararı, İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından geçen eylül ayında bozulmuştu.

Mahkeme, İçişleri Bakanlığı kararının uygulanabilmesi için oturum kanununda değişiklik yapılması gerektiğine hükmetmişti.

İsrail İçişleri Bakanlığı'nın mahkemenin kararı çerçevesinde yeni yasa tasarısını hazırlamaya başladığı aktarılmıştı.

Söz konusu yasa tasarısının uygulamaya girebilmesi için İsrail parlamentosu Knesset tarafından oylanması gerekiyor.

Filistin yönetiminin paylaştığı verilere göre, İsrail 1967 yılındaki işgalinden bu yana 14 bin 500 Filistinlinin Doğu Kudüs'te oturum iznini iptal etti.



İlgili Konular filistin İsrail Golan doğu kudüs
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Filistin Haberleri
Kenya'da ölümcül vahşi hayvan saldırıları arttı
Kenya'da ölümcül vahşi hayvan saldırıları arttı

Kenya'da ülkenin farklı eyaletlerinde timsah ve leopar saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı
Kerkük'te DEAŞ'a yönelik geniş çaplı operasyon
Kerkük'te DEAŞ'a yönelik geniş çaplı operasyon

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki kırsal alanlarda gizlenen DEAŞ mensuplarına karşı geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.
Macron'a 'diktatör' suçlaması
Macron'a 'diktatör' suçlaması

Fransa'da ana muhalefet partisi lideri Wauquiez, "Bugün Fransa diktatörlükle yönetiliyor, güçler dengesi asla söz konusu değil." dedi.
Esad rejimi Doğu Guta'da sivilleri hedef aldı 58 ölü
Esad rejimi Doğu Guta'da sivilleri hedef aldı: 58 ölü

Esad rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya yoğun hava ve kara saldırılarında 58 sivil hayatını kaybetti, 45 sivil yaralandı.
Libya 17 Şubat devriminin yedinci yılında hala istikrarsızlık sarmalında
Libya, 17 Şubat devriminin yedinci yılında hala istikrarsızlık sarmalında

Libya'da Kaddafi rejimini sona erdiren 17 Şubat devrimi, geride kalan yedi yılda, beklentileri karşılamanın aksine silahlı grupların iktidar için kanlı mücadelesini beraberinde getirdi
AB'den uluslararası topluma quot Suriye quot çağrısı
AB'den uluslararası topluma "Suriye" çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin İdlib ve Doğu Guta bölgelerinde insani durumun son haftalarda ciddi anlamda kötüleştiğine dikkati çekerek, uluslararası topluma Suriye halkının çektiği acıya son vermek için harekete geçme çağrısında bulundu.
İzlanda sünneti yasaklayan ilk Avrupa ülkesi olacak
İzlanda sünneti yasaklayan ilk Avrupa ülkesi olacak

İzlanda'da erkek sünnetinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısı parlamentoya sunuldu. Ülkedeki Müslüman ve Yahudi toplumlarr tasarıya tepki gösterdi.
Mısır'da darbe karşıtı 96 kişiye hapis cezası
Mısır'da darbe karşıtı 96 kişiye hapis cezası

Mısır'da Yüksek Askeri Temyiz Mahkemesi, darbe karşıtı 96 sivili 5 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı
BESA nın yeni Başkanı Afrim Gaşi den 'Türkiye' açıklaması
BESA’nın yeni Başkanı Afrim Gaşi’den 'Türkiye' açıklaması

Kalkandelen’de “Fikir devam ediyor” mottosuyla gerçekleşen Besa Hareketi 1. Olağan Kongresi’nde Besa Hareketi (Söz) Genel Başkanlığına seçilen Afrim Gaşi, Makedonya’nın Türkiye ile özel ilişkilere sahip olması gerektiğini söyledi.
İsrail'den Doğu Kudüs ve Golan'da sınır dışı yasa tasarısı
İsrail'den Doğu Kudüs ve Golan'da sınır dışı yasa tasarısı

İsrail hükümeti, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri'nde oturum izni ile yaşayanların "İsrail aleyhinde faaliyet" gerekçesiyle sınır dışı edilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.
Katar'dan Gazze'ye 9 milyon dolarlık yardım
Katar'dan Gazze'ye 9 milyon dolarlık yardım

Katar Emiri Al Sani'nin Gazze'ye gönderilmesi için talimat verdiği 9 milyon dolarlık acil yardım bölgeye ulaştırıldı.
Mısır'da 4 sanığa daha idam cezası
Mısır'da 4 sanığa daha idam cezası

Mısır’da mahkeme şiddet olaylarına karışmakla suçlanan 4 sanık hakkında idam cezası verdi.
Ayrılıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Solu Genel Sekreteri kefaletle serbest
Ayrılıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Solu Genel Sekreteri kefaletle serbest

Ayrılıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Solu Genel Sekreteri Rovira, 60 bin avro kefaletle serbest bırakıldı
Kazakistan da quot Aral ın dostları quot Sempozyumu
Kazakistan’da "Aral’ın dostları" Sempozyumu

Kazakistan Dışişleri Bakanı Abdrahmanov, "Aral sorunu dünya sorununa dönüştü. Bunun etkilerini gidermek için dünyanın tüm devletlerinin çabalarını birleştirmesi gerekli" açıklamasında bulundu
Sudan da Türk Okçuluk Kursu başladı
Sudan’da Türk Okçuluk Kursu başladı

Yunus Emre Enstitüsü ile Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Türk Okçuluk Kursu, Sudan’ın başkenti Hartum’da başladı. Kursun iki ülkenin gelişen bağlarını daha çok güçlendireceği belirtildi
İsrail Filistin'i destekleyen 7 STK'yı kapattı
İsrail, Filistin'i destekleyen 7 STK'yı kapattı

İsrail makamları, Filistin İslami Hareketi'ne destek oldukları gerekçesiyle geçen yıl 7 STK'nın faaliyetine son verdi

Haberler

İsrail uçakları, Refah'ta tarım arazilerini bombaladı
İsrail uçakları Refah'ta tarım arazilerini bombaladı

Tunus'ta İsrail'le normalleşme karşıtı gösteri
Tunus'ta İsrail'le normalleşme karşıtı gösteri

İsrail'den Gazze'ye topçu atışıyla saldırı
İsrail'den Gazze'ye topçu atışıyla saldırı

'Filistin halkı kabul etmediği sürece hiçbir proje hayata geçirilemez'
Filistin halkı kabul etmediği sürece hiçbir proje hayata geçirilemez'

İsrail'den Afrikalı muhacirlere: Ya gidersiniz ya da hapse girersiniz
İsrail'den Afrikalı muhacirlere Ya gidersiniz ya da hapse girersiniz

İşgal güçlerinden Filistinli göstericilere gerçek mermiyle müdahale
İşgal güçlerinden Filistinli göstericilere gerçek mermiyle müdahale

Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasında bilinmesi gerekenler
Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasında bilinmesi gerekenler

İşgal güçlerinden 'zeytin ağacı diken Filistinlilere' müdahale
İşgal güçlerinden 'zeytin ağacı diken Filistinlilere' müdahale






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 