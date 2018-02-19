19:39, 19 Şubat 2018 Pazartesi

BESA’nın yeni Başkanı Afrim Gaşi’den 'Türkiye' açıklaması

18 Şubat 2018 tarihinde Kalkandelen’de “Fikir devam ediyor” mottosuyla gerçekleşen Besa Hareketi 1. Olağan Kongresi düzenlendi. Besa Hareketi’nin kurucularından olan ve bugüne kadar Genel Sekreterlik görevini yürüten Afrim Gaşi Besa Hareketi Genel Başkanı seçildi. Afrim Gaşi, Besa Hareketi Olağan Kongresi’nde toplam 575 delegeden 542 delegenin hazır bulunduğu kongrede 522’sinin oyunu alarak Besa Hareketi Genel Başkanlığına seçildi. 12 delege hayır oyu verirken 8 kişi de çekimser kaldı. Kongrede Genel Başkanın yanı sıra Besa Hareketi’nin en üst düzey karar merci olan yeni Merkez Meclis üyeleri de seçildi.

Besa Hareketi 1. Olağan Kongresi’nde Genel Başkanlığa seçildikten sonra bir konuşma gerçekleştiren Besa Hareketi Genel Başkanı Afrim Gaşi, Besa’nın (Söz) kurulması fikrinin sürdüğünü söylerken bu inancın büyük bir sorumluluk gerektirdiğini belirtti. Parti programını açıklayan Besa Hareketi Genel Başkanı Afrim Gaşi, gelişim, entegrasyon, yeniden tanımlama (ridefinim) ve adalet noktalarına odaklanarak ülkenin gelişimi, AB ve NATO entegrasyonu ve vatandaşları çok milletli bir toplum inşa etmeye teşvik etmek için çalışacaklarını söyledi.

Besa Hareketi’nde meydana gelen son gelişmeleri “etki bırakan bir grip” olarak değerlendirirken bu hastalığın Besa Hareketi’ni daha fazla güçlendirdiğini ifade etti. Afrim Gaşi, başkan olarak diğer tüm partiler ile işbirliği için emek sarfedeceğini belirtirken, Hükümetin AB ve NATO üyeliği için yapmakta olduğu önemli reformları da destekleyeceklerini açıkladı.

“TÜRKİYE SEVGİSİNİ YÖNETMEK BİZİM GÖREVİMİZ”

Makedonya’nın bir Balkan ülkesi olarak Türkiye ve Hırvatistan ile özel ilişkilere sahip olması gerektiğinin altını çizen Besa Hareketi Genel Başkanı Afrim Gaşi, “Makedonya’nın özel ilişkilere sahip olması gereken diğer bir ülke Türkiye. Bunu Türkiye daha en başından itibaren karşılık beklemeden Makedonya’yı desteklediği ya da farklı alanlarda yardımları bulunduğu için değil, sadece Makedonya Arnavutları için olmamak üzere tüm vatandaşların çıkarı bizi iyi ilişkilerimiz olmasını gerektiriyor” dedi. Türkiye’nin bölgede en güçlü NATO müttefiki olduğunu hatırlatan Gaşi, “Türkiye NATO’nun bölgedeki en güçlü üyesi. Bizim de kazançlı çıkabileceğimiz güçlü bir ekonomi. Bunların yanında Türkiye’de yaşayan Arnavutlar’ın akrabalık bağları buraların gelişmesine de yardımcı olabilir. Makedonya Arnavutlarının Türkiye’ye karşı dini, kültürel, spor ve aile yakınlıkları alanlarında olan sevgisini de göz önünde bulundurduğumuzda bu sevgiyi yönetmek ve hem etnik hem devlet çıkarına dönüştürmek bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.

6 Ocak’taki Merkez Meclis toplantısında eski Genel Başkan Bilal Kasami’nin görevden alınmasından sonra kongreye kadar partiyi yöneten Dr. Necbedin Kahremani Besa Hareketi 1. Olağan Kongresi’nde Besa Hareketi’nin kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattı.

Hatırlanacağı üzere 6 Ocak’ta Üsküp’te gerçekleşen Merkez Meclis toplantısında BESA Hareketi Genel Başkanı Bilal Kasami, meclis üyelerinin salt çoğunluğu tarafından görevden alınmıştı.

BESA HAREKETİ GENEL BAŞKANI AFRİM GAŞİ KİMDİR?

Afrim Gaşi 9 Kasım 1977 tarihinde Üsküp’te doğdu. İlkokulu ve liseyi başkent Üsküp’te okudu. Lise döneminde müzikle uğraştı ve müzik grubuyla pek çok festivale katıldı. Kalkandelen Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2007 yılında mezun olan Gaşi, hali hazırda Üsküp’teki Hukuk, Sosyoloji ve Siyasal Araştırmalar Enstitüsü’nde siyaset bilimi dalında lisansüstü çalışmalarına devam ediyor.

Bir süre Logos – A Yayınevi’nde editör olarak çalışan Afrim Gaşi yayınladığı birçok yazısıyla kamuoyunda önemli yazarlardan biri haline geldi. 2011 yılında yayınlanmaya başlamasına ön ayak olduğu “Shenja” (İşaret) Dergisi’nin (aylık aktüel) 2014 yılına kadar genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2014 yılından itibaren kurucularından olduğu BESA Hareketi’nde aktiv rol aldı. Kongreye kadar Besa Hareketi Genel Sekreterliği görevinde bulunan Gaşi, 2016 erken genel seçimlerinde 2. seçim bölgesinden milletvekili seçildi. Afrim Gaşi aynı zamanda Besa Hareketi Meclis Grubu koordinatörlüğünü yürütüyor.

Besa Hareketi’nin dün gerçekleşen 1. Kongresi’nde Genel Başkan seçilen Afrim Gaşi evli ve iki kız babası.

Kaynak: timebalkan