Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 şüpheliye gözaltı

Çavuşoğlu: Rejim YPG'yi korumak için Afrin'e giriyorsa bizi kimse durduramaz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Eğer rejim YPG'yi temizlemek için girerse problem yok. YPG'yi korumak için giriyorsa Türk askerini hiç kimse durduramaz." dedi.