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Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 şüpheliye gözaltı
Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 şüpheliye gözaltı

Ankara'da, Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ankara'da, Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 9 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle eylem hazırlığında oldukları ve sosyal medyadan tehdit içerikli paylaşımlarda bulundukları öne sürülen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 12 şüpheliden 8'ini adreslerine düzenledikleri operasyonlarla gözaltına aldı.

HDK SÖZCÜSÜ YAZICI DA GÖZALTINDA

Aynı operasyon kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheliler arasında yer alan, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Ankara Sözcüsü Feryal Yazıcı da Diyarbakır'dan Ankara'ya geldiği sırada Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınarak, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.



İlgili Konular Feryal Yazıcı abdullah öcalan
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