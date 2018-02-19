Güncelleme: 19:59, 19 Şubat 2018 Pazartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile Afrin ve Suriye'yi görüştü





Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Afrin ve İdlib başta olmak üzere, Suriye meselesindeki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terör unsurlarına karşı verilen mücadelede işbirliğinin önemi vurgulandı. İki lider, Suriye meselesine çözüm bulmaya yönelik çabalar çerçevesinde Astana süreci ve Soçi Kongresine de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle, İran'da yolcu uçağının düşmesi neticesinde hayatını kaybedenler için Ruhani'nin şahsında tüm İran halkına taziyelerini iletti.

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