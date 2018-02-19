20:47, 19 Şubat 2018 Pazartesi

Mısır'da darbe karşıtı 96 kişiye hapis cezası





Mısır'da Yüksek Askeri Temyiz Mahkemesi, darbe karşıtı 96 sivili 5 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mısır'da darbe karşıtı 96 sivil, 5 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi. Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre bugünkü karar duruşmasında Yüksek Askeri Temyiz Mahkemesi, "şiddet eylemlerinde bulunduklarından" dolayı darbe karşıtı 96 sivile 5 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezası verdi. Söz konusu yargı kararının Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından Rabia ve Nahda meydanlarının boşaltılması sürecinde Buhayra vilayetinde çıkan darbe karşıtı gösterilerde şiddet kullananlar hakkında verildiği kaydedildi. Bu türden yargı kararlarının son durağı kabul edilen Yüksek Askeri Temyiz Mahkemesinden çıkan kararlar tekrar temyize gidemiyor. Bu ve benzeri olaylara ilişkin sivil sanıkların askeri mahkemelerde yargılanmasına karşı çıkan yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri, bu mahkemelerde sivillerin yasal haklarından yararlanamadıklarını ileri sürerek Mısır'daki yargıya eleştiriler yöneltiyor. Arap Baharı sürecinde 25 Ocak 2011'deki Mısır devrimi gösterilerine katılan halkın en önde gelen isteklerinden biri de sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasının sona erdirilmesiydi. Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından darbe karşıtı yüzlerce kişiye, "izinsiz gösteri düzenlemek, şiddet olaylarına karışmak ve yasaklı örgüte üye olmak" gibi suçlamalar yöneltilmişti. Söz konusu kişiler askeri mahkemelere sevk edilmişti.

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