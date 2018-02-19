Güncelleme: 20:28, 19 Şubat 2018 Pazartesi

İzmir'den 'rekor' Yunanistan vizesi





Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Papoulia, "2017'de konsolosluk olarak 62 bin Türk vatandaşına vize verdik. Bu rekor anlamına geliyor. Avrupa ülkeleri arasında birinciyiz." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, 2017'de 62 bin Türk vatandaşına Yunanistan vizesiverdiklerini belirterek, bunun bir rekor olduğunu ifade etti. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş'ı ziyaretinde konuşan Papoulia, Yunanistan'ı geçen yıl binlerce Türk vatandaşının ziyaret ettiğini söyledi. "İKİ HALK BÜYÜK BİR YAKINLAŞMA İÇİNDE" Papoulia, genel şartları taşıyan herkese kolaylık sağlamaya çalıştıklarını dile getirerek, "2017'de konsolosluk olarak 62 bin Türk vatandaşına vize verdik. Bu rekor anlamına geliyor. Avrupa ülkeleri arasında birinciyiz. İki halk büyük bir yakınlaşma içinde." diye konuştu. Demirtaş da Yunanistan'ın İzmir Konsolosluğunun vize konusunda çok yardımcı olduğunu aktardı.

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