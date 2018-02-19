İzlanda sünneti yasaklayan ilk Avrupa ülkesi olacak

İzlanda'da erkek sünnetinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısı parlamentoya sunuldu.
Adadaki Müslüman ve Yahudi toplumların tepkisini çeken tasarının yasalaşması halinde İzlanda, erkek sünnetini yasaklayan ilk Avrupa ülkesi olacak.
Meclisteki partiler tarafından desteklenen ancak henüz oylaması yapılmayan kanun teklifine göre, tıbbi gereklilik duyulmadıkça 18 yaş altı bireylerin sünnet edilmesi yasaklanacak. Yasağı çiğneyerek tıbbi ihtiyaç dışında sünnet uygulayanlar, 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. 18 yaşını doldurmuş bireylerin ise kendi istekleri doğrultusunda sünnet olmayı tercih etmesinin önünde herhangi bir engel olmayacak.
Erkek sünnetini birçok ülkede yasaklı olan kadın sünneti ile bir gören ve küçük yaştaki erkek çocukların haklarının çiğnenmesi anlamına geldiğini iddia eden tasarıda, evde, steril olmayan yerlerde, anestezi olmadan ve sağlık çalışanı olmayan bir kişi tarafından uygulanan sünnet operasyonlarının, ölümcül enfeksiyon riskini de beraberinde getirdiği ve çocukları acı içinde bıraktığı savunuluyor.
Bu arada, adadaki Müslüman ve Yahudi toplumların üyeleri, helal kesim et ve peçe kullanımına ilişkin gerginliklerde olduğu gibi sünnet uygulamasının da antisemitizm ve İslamofobinin bir örneği haline gelmesinden endişe duyuyor.
Söz konusu tasarıyı "dini özgürlüklere müdahale" olarak eleştiren Müslüman ve Yahudi toplumların tepkilerini, protesto gösterileriyle gündeme taşıması bekleniyor.
Ülkedeki bazı siyasiler tarafından "ilkel bir gelenek" olarak değerlendirilen sünnetin İzlanda'da yasaklanmasının ardından diğer İskandinav ülkelerinin de benzer adımların atılacağı belirtiliyor.
Dünyada her 3 erkekten biri sünnetli. Çok sayıda erkek, dini ve kültürel gereklilikler nedeniyle sünnet oluyor.
Yaklaşık 336 bin nüfuslu İzlanda'da 1500 Müslüman ile yaklaşık 250 Yahudi'nin yaşadığı tahmin ediliyor.
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İzlanda'da erkek sünnetinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısı parlamentoya sunuldu. Ülkedeki Müslüman ve Yahudi toplumlarr tasarıya tepki gösterdi.
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