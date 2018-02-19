Güncelleme: 21:15, 19 Şubat 2018 Pazartesi

Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan son dakika 'Afrin' açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Bugün saat 13.00 itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 651'dir. Bölgedeki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele kararlı şekilde devam edecektir." dedi.

"ÇOCUKARA YÖNELİK SALDIRILARLA İLGİLİ KOMİSYON KURULACAK"

Hükümetin, çocuklara yönelik saldırılarla ilgili altı bakanın katılımıyla bir komisyon oluşturduğunu açıklayan Bozdağ, "Her türlü ahlaksızlığa karşı, her türlü saldırıya karşı çocuklarımızı korumak hepimizin vazifesidir. Öncelikle de hükümetimizin, güvenlik güçlerimizin ve devlet kurumlarının başta gelen vazifesisidir." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, hükümetin, çocuklara yönelik saldırılarla ilgili altı bakanın katılımıyla bir komisyon oluşturduğunu bildirdi.

'REJİME BAĞLI GÜÇLERİN AFRİN'E GİRECEĞİ HABERİ GERÇEK DIŞI'

Rejim güçlerinin Afrin'e gireceği iddialarına cevap veren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye rejimine bağlı bazı güçlerin Afrin'e gireceğine dair bir haber geçtiyse de bu haber resmi makamlar tarafından doğrulanmamıştır, gerçek dışıdır, gerçekle alakası yoktur. Suriye rejiminin PYD/YPG terör örgütlerini müdafaa için Afrin'e birlik sevk etme gibi bir düşünceye varması veya bu yönde adım atması, bölge bakımından çok büyük felaketlere yol açar."

"TABİPLERBİRLİĞİ SADECE KENDİLERİNİ TEMSİL EDİYOR"

Bozdağ, "Türk Tabipler Birliğinin yönetim kurulu, vatanını, milletini seven Türk tabiplerini temsil etmemektedir. Onlar sadece kendilerini temsil ediyorlar. Ama bir şekilde seçim sistemiyle oraya seçilebiliyorlar. Son açıklamalar, bu konuda bir neşter açılması zaruretini ortaya koymuştur. Millet de bizden bu konuda adım atmamızı beklemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması üzerine Başbakanımızın bir talimatı olmuştur. Başbakanlıkta bu konuda bir hazırlık devam etmektedir, ancak hazırlık henüz tamamlanmış değildir." şeklinde konuştu.