Güncelleme: 21:28, 19 Şubat 2018 Pazartesi

Türk firmaların Senegal'de inşa ettiği havalimanına yoğun ilgi





Senegal'in başkenti Dakar'da, Türk firmalarınca yapımı tamamlanan Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'nı Aralık 2017'deki açılışından bu yana 354 bin 970 yolcu kullandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Senegal'in başkenti Dakar'da, Türk firmalarınca yapımı tamamlanan Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı yoğun ilgi görüyor. Ajans Press Senegal'in haberine göre, Aralık 2017'deki açılışından bu yana havalimanında 4 bin 533 uçuş yapıldı. Havalimanını iki ayda 354 bin 970 yolcu kullandı. 3 MİLYON YOLCU KAPASİTELİ Dakar'ın yeni kentleşme projesi kapsamında şehre 40 kilometre mesafede bulunan havalimanı, 50 bin hektarlık alan üzerinde ve 3 milyon yolcu kapasiteli olarak hizmet veriyor.

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