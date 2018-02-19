Güncelleme: 21:55, 19 Şubat 2018 Pazartesi

AB'den uluslararası topluma "Suriye" çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides'in ortaklaşa yaptığı yazılı açıklamada, özellikle son haftalarda İdlib ve Doğu Guta'da insani durumun kötüleştiği, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yüzlerce masum sivilin mağdur olduğu belirtildi.

Doğu Guta'da sadece bugün onlarca masum sivilin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, bölgede 300 binden fazla sivilin yerlerinden edildiği kaydedildi.



Açıklamada daha fazla kişinin hayatını kaybetmesini engellemek için Suriye'deki sivillere insani yardımın kısıtlanmadan ulaştırılması gerektiği belirtilirken, "En savunmasız kişiler olan çocukların ve ailelerin öldürülmemesi için, Suriye halkının çektiği acılara son vermek için uluslararası toplum birlik olmalı ve harekete geçmeli." ifadesi kullanıldı.



AB'nin çatışmadaki tüm taraflara şiddeti sonlandırmak ve uluslararası insan hukuk uyarınca Suriye halkını korumak için çağrı yaptığı aktarılan açıklamada, tüm tarafların Birleşmiş Milletler öncülüğündeki barış sürecine dahil olması gerektiği belirtildi.



Açıklamada, Mogherini'nin bugün Brüksel'de Suriyeli muhalifleri temsil eden Müzakere Heyeti Başkanı Nasr el-Hariri ile bir görüşme yaptığı, görüşmede Suriye'deki mevcut durumun ele alındığı ifade edildi.