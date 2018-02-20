Esad rejimi Doğu Guta'da sivilleri hedef aldı: 58 ölü

Suriye'deki Beşşar Esad rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 58 sivil yaşamını yitirdi, 45 sivil yaralandı.
Esad rejimi ve destekçileri sabah saatlerinden itibaren Doğu Guta'daki sivil yerleşimlerden Duma, Haresta, Hammuriye, Misraba, Merc, Sakba, Cisrin, Kefer Batna, Ayn Terma, Şifoniyye ve Beyt Sava beldelerine hava ve kara saldırıları yaptı.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Hammuriye beldesine gerçekleştirilen hava saldırısında, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 20 sivil yaşamını yitirdi.
Rejimin Beyt Sava beldesine düzenlediği varil bombalı ve kara saldırılarında 17 sivil hayatını kaybetti, 45 sivil yaralandı.
Sakba'ya hava ve kara saldırılarında 14, Cisrin'e hava saldırısında 4, Kefer Batna'ya hava saldırısında 2 ve Zemelka'ya kara saldırısında 1 sivil öldü.
Sivil Savunma ekiplerince kurtarılan yaralılar, sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı.
Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, saldırılar aralıksız sürüyor.
Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.
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