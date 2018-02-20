Diyanet İşleri Başkan Yardımcılıklarına atama

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılıklarına atanan Ramazan Muslu ve Burhan İşliyen göreve başladı.
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Muslu ve İşliyen'in göreve başlaması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığında tören düzenlendi.
Törene katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muslu ve İşliyen'e hayırlı olsun dileklerini ileterek, başarılar diledi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1964'te doğan Prof. Dr. Ramazan Muslu, İzmir İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Kur'an kursu öğreticisi olarak göreve başlayan Muslu, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslam Felsefesi Bilim Dalında "Bilim Uzmanı" unvanını aldı.
Muslu, 1997'de Diyanet işleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezinde 12. Dönem Hizmetiçi Eğitim Kursunu tamamlayarak vaiz olarak atandı. Aynı yıl Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi.
Muslu, 2006 yılında doçent, 2011 yılında ise profesör unvanı aldı.
Daha sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyesi görevini üstlenen Muslu, 2013'te İzmir İl Müftülüğü görevine getirildi.
Prof. Dr. Muslu, evli ve dört çocuk babası.
Erzincan'ın Kemah ilçesinde 1969'da doğan İşliyen, Kemah İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden girdi.
Arapça dil kursuna katılmak için gittiği İstanbul'da, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine geçiş yapan İşliyen, 1992'de Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslami Bilimler Tasavvuf dalında "Muhammed Masum el-Ömeri el Müceddidi'nin es-Seb'u-l Esrar Fi Medarici-l Ahyar adlı eserinin tercüme ve değerlendirmesi" adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı.
Birçok imam hatip lisesinde meslek dersleri öğretmenliği yapan İşliyen, müftülük imtihanını kazanarak 1998'de Malatya'nın Doğanşehir Müftülüğü atandı.
İşliyen, 2009'da Erzincan Müftülüğü, 2013'te Afyonkarahisar Müftülüğü ve 2015'te Diyarbakır Müftülüğü görevine getirildi.
İşliyen, evli ve dört çocuk babası.
Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı sayısı 3'ten 5'e çıkarılmıştı.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcılıklarına yeni atanan Muslu ve İşliyen göreve başladı.
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