Macron'a 'diktatör' suçlaması

Fransa'da ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Parti'nin (LR) lideri Laurent Wauquiez'in, Fransa'nın Lyon kentinde bulunan İşletme Okulu'nda (EM) öğrencilere "kayıt altına alınmaması ve paylaşılmaması şartıyla" verdiği derste kullandığı ifadelerin gizli kaydı TMC kanalında yayınlandı.
Buna göre, ilk bölümü cuma günü yayınlanan ve Fransa hakkında dile getirdiği iddialar nedeniyle büyük tepki çeken konuşmanın ikinci bölümünde Wauquiez, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tüm güçleri elinde topladığına işaret ederek, "Bugün Fransa diktatörlükle yönetiliyor, güçler dengesi asla söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
Fransa'da meclis üyelerinin Macron ve temsil ettiği çevreler karşısında söz hakkının olmadığını kaydeden Wauquiez, iktidardaki Yürüyüş Hareketi (LREM) mensuplarının da birer kukla olduğunu iddia etti.
Öğrencilere "burada konuşacağım konular dört duvar arasında kalacak" sözleriyle uyarıda bulunan Wauquiez'in daha sonra, bir siyasetçinin söylediği her sözün, daha sonra aleyhinde kullanılabilme olasılığından bahsettiği de kayıt altına alındı.
Fransa'nın güvenlik kaygılarına da değinen Wauquiez, ülkenin üç veya 4 yıl içinde çok kötü ve çok ağır bir sürece gireceğini ve yıkıntılar yaşayacağını öne sürmüştü. Wauquiez, aynı toplantıda eski Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'nin de Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde tüm bakanların telefonlarını dinlemeye aldığını belirtmişti.
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Fransa'da ana muhalefet partisi lideri Wauquiez, "Bugün Fransa diktatörlükle yönetiliyor, güçler dengesi asla söz konusu değil." dedi.
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