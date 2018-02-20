Güncelleme: 02:20, 20 Şubat 2018 Salı

Kerkük'te DEAŞ'a yönelik geniş çaplı operasyon





Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki kırsal alanlarda gizlenen DEAŞ mensuplarına karşı geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki kırsal alanlarda gizlenen DEAŞ mensuplarına karşı geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi. Kerkük Polis Müdürü Hattap Ömer, yaptığı açıklamada, "DEAŞ militanlarının Haşdi Şabi unsurlarına düzenlediği saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldı." dedi. "KIRSAL BÖLGELERDE HALA BAZI DEAŞ ÜYELERİ GİZLENMEKTE" Operasyonla bölgeyi DEAŞ kalıntılarından temizlemeyi amaçladıklarını belirten Ömer, "Federal polis gücü, Irak ordusu ve Haşdi Şabi tarafından başlatılan operasyon kentin güneyinde geniş bir alanı kapsayacaktır. Daha önce benzeri operasyonlar yapılmasına rağmen kırsal bölgelerde hala bazı DEAŞ militanları gizlenmektedir." diye konuştu. Kerkük'ün güneyindeki Saduniye köyü yakınında dün sabah çıkan çatışmada 27 Haşdi Şabi unsurunun öldüğünü aktaran Ömer, kırsal alanda gizlenen DEAŞ militanlarının lokal saldırılarla bölgenin istikrarını bozmayı amaçladığını söyledi.

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