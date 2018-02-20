Kerkük'te DEAŞ'a yönelik geniş çaplı operasyon

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki kırsal alanlarda gizlenen DEAŞ mensuplarına karşı geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.
Kerkük Polis Müdürü Hattap Ömer, yaptığı açıklamada, "DEAŞ militanlarının Haşdi Şabi unsurlarına düzenlediği saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldı." dedi.
Operasyonla bölgeyi DEAŞ kalıntılarından temizlemeyi amaçladıklarını belirten Ömer, "Federal polis gücü, Irak ordusu ve Haşdi Şabi tarafından başlatılan operasyon kentin güneyinde geniş bir alanı kapsayacaktır. Daha önce benzeri operasyonlar yapılmasına rağmen kırsal bölgelerde hala bazı DEAŞ militanları gizlenmektedir." diye konuştu.
Kerkük'ün güneyindeki Saduniye köyü yakınında dün sabah çıkan çatışmada 27 Haşdi Şabi unsurunun öldüğünü aktaran Ömer, kırsal alanda gizlenen DEAŞ militanlarının lokal saldırılarla bölgenin istikrarını bozmayı amaçladığını söyledi.
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Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki kırsal alanlarda gizlenen DEAŞ mensuplarına karşı geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.
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