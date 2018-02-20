10:02, 20 Şubat 2018 Salı

Afganistan'dan Tacik sınırında Çin askeri üssü iddiasına ret





Afgan yetkililer Tacikistan sınırında Çin'e ait bir askeri üs inşa edildiği haberlerini yalanladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan Güvenlik Konseyi Çin’in katılımıyla Tacikistan sınırındaki Badahşan eyaletinde bir askeri üs inşa edildiği haberlerini yalanladı. 18 Şubatta yapılan açıklamada " Yabancı ülkelerin Afganistan ile askeri işbirliği veya onların ülkemizdeki askeri varlığı Afganistan Devlet Başkanı, Güvenlik Konseyi ve parlamentosunun onayı olmadan gerçekleşemez", denildi. Afganistan Güvenlik Konseyi yine "Çin'in Afganistan'da askeri varlığı bu ülke hükümetiyle tartışılmadığını" da belirtti. Ocak ayında Pekin ve Kabil hükümetlerinin Tacikistan sınırındaki Badahşan eyaletinde Çin’in askeri üs inşa edeceği hakkında haberler yayınlanmıştı. Çin Savunma Bakanlığı resmi temsilcisi Wu Qian da bu bilgiyi reddederek, "Çin'in Afganistan'da bir askeri üs inşa edeceği iddiaları doğru değil" dedi.





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