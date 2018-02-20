Afganistan'dan Tacik sınırında Çin askeri üssü iddiasına ret

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Afganistan Güvenlik Konseyi Çin’in katılımıyla Tacikistan sınırındaki Badahşan eyaletinde bir askeri üs inşa edildiği haberlerini yalanladı.
18 Şubatta yapılan açıklamada " Yabancı ülkelerin Afganistan ile askeri işbirliği veya onların ülkemizdeki askeri varlığı Afganistan Devlet Başkanı, Güvenlik Konseyi ve parlamentosunun onayı olmadan gerçekleşemez", denildi.
Afganistan Güvenlik Konseyi yine "Çin'in Afganistan'da askeri varlığı bu ülke hükümetiyle tartışılmadığını" da belirtti.
Ocak ayında Pekin ve Kabil hükümetlerinin Tacikistan sınırındaki Badahşan eyaletinde Çin’in askeri üs inşa edeceği hakkında haberler yayınlanmıştı.
Çin Savunma Bakanlığı resmi temsilcisi Wu Qian da bu bilgiyi reddederek, "Çin'in Afganistan'da bir askeri üs inşa edeceği iddiaları doğru değil" dedi.
Güvenlik İçin Bilgi Politikası Yıllık Raporu'nda, ülkede 4 Mart'ta yapılacak genel seçimi etkilemeye dönük "örtülü kampanya" ve siber saldırılara karşı uyarıda bulunuldu
Geçen hafta gözaltına alınan Mısırlı muhalif siyasetçi Ebul Futuh, Başsavcı Sadık'ın talebi üzerine terör listesine eklendi
Afganistan Farah ilçesindeki polis karakoluna Taliban güçlerince yapılan saldırıda 8 polisin hayatını kaybettiği belirtildi
Yemen Enformasyon Bakan Yardımcısı Muhammed Kayzan, Husilerin okullardaki çocukları kaçırarak zorla savaştırdığını söyledi.
Güçlü Mısır Partisi Başkanı Ebul Futuh, cezaevinden "Mücadelemize devam ediyoruz." mesajı gönderdi
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında gerçekleşen bölgesel işbirliğinin en önemli göstergelerinden birisi olan ‘Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’ projesi için 22 Şubat tarihinde EkoAvrasya ve Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği bir çalıştay düzenleyecek
Arnavutluk'ta Enver Hoca yönetimi sırasında inşa edilen sığınaklar bugün ülkenin birçok şehir ve köylerinde komünist rejimin geçmişine ışık tutuyor
Mısır, Gazze'nin dünyaya açılan Refah Sınır Kapısını mahsur kalan 69 kişinin geçişi için açtığı belirtildi
İsrail doğalgazının 10 yıllık süreçte Mısır'a sevkiyatı için iki ülke şirketleri arasında 15 milyar dolarlık anlaşma imzaladı
Singapur hükümeti, geçen yılki bütçesinin 9,6 milyar dolar fazla vermesi üzerine 21 yaş ve üstü vatandaşlarına 100 ila 300 dolar arasında prim ödeyecek
İran, Mossad'a casusluk yapmaktan idama mahkum edilen akademisyene vatandaşlık veren İsveç'in büyükelçisini bakanlığa çağırdı
Hollanda'da Türklerin kurduğu Denk Parti Genel Başkanı Öztürk, "Geçen sene yapılan genel seçimlerden sonra kurduğumuz Denk siyaset akademisinde 153 aday yetiştirdik. Bu adaylarla herkesin hakkını savunmak için 14 belediyede yerel seçimlere gireceğiz" dedi
İsrail'in yeni bir balistik füze savunma sistemi denemesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Çin'in Trablus Büyükelçisi Li, Suheyrat Anlaşması'nda düzenleme yapılmasını desteklediklerini duyurdu
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı deniz kuvvetleri, ülkenin batısındaki Ez-Zaviye kenti açıklarında 120 yasa dışı göçmeni kurtardı
Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD'nin, bölge barışında önemli rol oynadığını vurguladı.