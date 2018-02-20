Ürdün Kralı'na göre ABD, bölge barışında önemli rol oynuyor!

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, ABD Kongresinden bir heyetle başkent Amman'da bir araya geldi. Senatör Lindsey Graham başkanlığındaki heyetle gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği ve stratejik ilişkiler ile bölgedeki gelişmeler ele alındı.
Kral Abdullah, ABD'nin, ülkesinin kalkınma programları ve bölgede yaşanan krizlerden kaynaklanan sorunlarla mücadelesine verdiği desteklerden takdirle bahsetti.
"ABD'nin bölgede kapsamlı ve adil barışın tesisinde önemli bir rol oynadığını ve İsrail ile Filistin arasında müzakerelerin yeniden başlaması için uluslararası ve bölgesel çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini" belirten Abdullah, bunun iki devletli çözüm ilkesi temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan, İsrail'in yanında emniyet içinde varlığını sürdürebilecek bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla gerçekleşeceğine dikkati çekti.
Ürdün Kralı 2. Abdullah ayrıca, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) mültecilere yönelik sağlık ve eğitim hizmetlerini sürdürebilmesi için ajansın maddi olarak desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Kongre üyeleri ise Ürdün'ün bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasında eksen ülke olarak oynadığı rolü takdir ettiklerini kaydetti.
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