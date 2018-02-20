Çin'den Libya'nın Suheyrat Anlaşması'na düzenleme desteği

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Çin'in Trablus Büyükelçisi Li Zhiguo, ülkesinin, Suheyrat Anlaşması'nda düzenleme yapılmasını desteklediğini söyledi.
Libya Yüksek Devlet Konseyinin açıklamasına göre, Li'nin, Konsey Başkanı Abdurrahman Suveyhli ile başkent Trablus'ta gerçekleştirdiği görüşmede, Libya'da yaşanan gelişmeler ile ekonomi ve ortak iş birliği konuları ele alındı.
Libya'da güvenlik ve istikrarın yeniden tesisini sağlayacak kapsamlı siyasi barışın gerçekleşmesi için çalışma çağrısı yapan Li, ülkesinin, Suheyrat Anlaşması'nda düzenleme yapılmasını desteklediğini belirtti.
Çin'in, Libya'ya özellikle ekonomik ve ticari alanda yardımda bulunmaya hazır olduğunu anlatan Li, asayişin yavaş yavaş sağlanmasının, Çin şirketlerini ülkede yarım kalan projelerini tamamlamaya teşvik ettiğini dile getirdi.
Suveyhli ise Çin'in, ülkedeki siyasi süreçte tek referans olarak kabul edilen Suheyrat Anlaşması'na destek vermesini övdü.
Libya Yüksek Devlet Konseyinin, geçmişe sünger çekip uzlaşı ve istikrar yolunda ilerlemek istediğini vurgulayan Suveyhli, Libya'nın, büyük ekonomik güç Çin ile iş birliği yapmayı arzuladığını ifade etti.
LİBYA'DAKİ SİYASİ TIKANIKLIK
Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.
Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.
BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Eylül 2017'de üç aşamalı bir eylem planı önerisinde bulunmuştu. Selame, eylem planının birinci aşamasının Suheyrat Anlaşması'nda değişiklik yapılmasını, ikinci aşamasının önceki müzakerelere katılmayan siyasi grupları bir araya getiren ulusal konferans düzenlenmesini, üçüncü aşamasının ise anayasa için bir referandum yapılması ve parlamento ile cumhurbaşkanının da anayasaya uygun bir şekilde seçilmesini öngördüğünü ifade etmişti.
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