10:36, 20 Şubat 2018 Salı

İsrail'den yeni füze savunma sistemi denemesi





İsrail'in yeni bir balistik füze savunma sistemi denemesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail, yeni balistik füze savunma sistemi denemesi gerçekleştirdi.



İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail kısa, orta ve uzun menzilli füzeleri durdurabilecek yeni bir füze savunma sistemi denemesi yaptı. Denemenin başarılı geçtiği belirtildi. İsrail'in yeni sistemi, İsrail Uzay Havacılık Endüstrisi ve ABD havacılık ve savunma şirketi Boeing ile geliştirildiği aktarıldı. Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri'ni yaklaşık 50 yıldır işgal altında tutan İsrail, Gazze Şeridi'ne de on yılı aşkın abluka uyguluyor.

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