10:57, 20 Şubat 2018 Salı

OHAL komisyonuna başvuru süreci yarın sona eriyor





695 sayılı KHK ile haklarında işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişiler için OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvuru süreci yarın bitiyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonuna 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) yönelik başvurular, yarın sona erecek. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 695 sayılı KHK kapsamında meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvuru süreci yarın tamamlanacak. Detaylı bilgi ve başvuru formuna "ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Öte yandan, 697 sayılı KHK ile haklarında doğrudan işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişiler ise OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 12 Mart'a kadar başvuru yapabilecek.

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