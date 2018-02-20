11:11, 20 Şubat 2018 Salı

İran'dan İsveç'e 'Mossad' tepkisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran'da casusluk ve nükleer fizikçilerin öldürülmesinde rolü olduğu gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan akademisyen Ahmed Rıza Celali'ye İsveç tarafından vatandaşlık verilmesi üzerine bu ülkenin Tahran büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, yaptığı yazılı açıklamada, İsveç hükümetinin tutumunu "İran'ın içişlerine müdahale" olarak niteleyerek, bakanlığa çağrılan büyükelçiye konuya ilişkin İran'ın "şiddetli" itirazlarının iletildiğini belirtti.

Kasımi, söz konusu kişinin suçunu itiraf ettiğini ve cezasını çekmekte olduğunu hatırlatarak, böyle birine vatandaşlık verilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

İsveç Dışişleri Bakanlığı cumartesi günü, Tahran'daki Evin Cezaevi'nde tutuklu bulunan Celali'ye vatandaşlık hakkı verdiğini duyurmuştu.

İsveç'in başkenti Stockholm'daki Karolinska Enstitüsü'nde tıp doktoru ve öğretim görevlisi olan Celali, Nisan 2016'da İran'da tutuklanmıştı. İranlı akademisyen, İranlı nükleer fizikçilerin öldürülmesinde İsrail İstihbarat Örgütü Mossad'a bilgi vermek ve casusluk yapmaktan idama mahkum edilmişti.

Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi de, Celali'nin, İran'ın nükleer ve savunma planları ve personeli hakkında bilgileri Mossad ajanlarına verdiğini itiraf ettiğini duyurmuştu. Celali'nin idam kararı geçen yıl aralık ayında temyiz mahkemesi tarafından onanmıştı.