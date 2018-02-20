Hocalı Katliamı Ankara'da anıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, "Türkiye'nin kendini savunma hakkı var. Türkiye, terörden en çok eziyet çeken milletlerden biridir. Türkiye'ye karşı çok saldırılar oldu. Türkiye de tabi bunlara karşı sınır güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapacaktır." dedi.
Büyükelçi İbrahim, Hocalı Katliamı'nın 26. yılı nedeniyle Yeni Dünya Vakfı'nın Ankara'da düzenlediği anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Azerbaycan halkı, yönetimi ve askerinin Türkiye'nin yanında olduğunu belirterek, Zeytin Dalı Harekatı'na olan desteğini ifade etti.
Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu vurgulayan İbrahim, "Türkiye, terörden en çok eziyet çeken milletlerden biridir. Türkiye'ye karşı çok saldırılar oldu. Türkiye de tabi bunlara karşı sınır güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapacaktır." diye konuştu.
Büyükelçi İbrahim, Hocalı Katliamı ile ilgili düzenlenen konferanstan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz hiçbir zaman bu soykırımları unutmayacağız. Biz her zaman güçlü olacağız. Kardeş ülkemiz Türkiye de bizim her zaman yanımızda oldu. Azerbaycan da Türkiye'nin yanındadır." ifadesini kullandı.
AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla ise uluslararası kuruluşların Hocalı Katliamı gibi şiddet olaylarındaki tavrını eleştirerek, "Nerede Birleşmiş Milletler? Bu katliamların en önemli bence cesaret veren müsebbipleri uluslararası kuruluşlardır. Birçok uluslararası kuruluş var ama maalesef hiç ortada yoklar, hiç sesleri çıkmaz. Çünkü gerçekten kurulu düzen mazlumun, haklının değil, güçlünün savunucusudur." ifadesini kullandı.
Kışla, İslam coğrafyasının bir ve beraber olması gerektiğinin altını çizerek, "Azerbaycan'ın acısı bizim acımız, Azerbaycan'ın hüznü bizim hüznümüz, Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimizdir." diye konuştu.
Etkinliğe, Azerbaycanlı milletvekili Elman Memmedov, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve çok sayıda davetli katıldı.
HOCALI KATLİAMI
Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de giriş çıkışları engellediği Hocalı kasabasında düzenlediği saldırıda 83'ü çocuk 613 sivil katledilmişti. Saldırıda 487 kişi ağır yaralanmış ve bin 275 kişi rehin alınmıştı. Rehin alınan 150 kişiden bir daha haber alınamamış, cesetleri de bulunamamıştı. Çoğu yakılmış halde bulunan cesetler üzerinde yapılan incelemelerde, sivillerden bazılarının gözlerinin oyulduğu, kafalarının kesildiği belirlenmişti. Hamile kadınlar ve çocukların da işkenceye maruz kaldığı ortaya çıkarılmıştı.
Uluslararası kuruluşların tüm çabalarına rağmen 1991-1993 yıllarında Ermenilerin Yukarı Karabağ ve çevresindeki illeri işgaliyle başlayan sorun hala çözülemedi. 1994'te imzalanan ateşkes anlaşması da barışı sağlayamadı.
Myanmar, Bangladeş, Pakistan, Suudi Arabistan, Almanya ve ABD'de aktif olarak çalışan Arakanlı Müslüman gazeteciler TRT'de görecekleri 2 haftalık medya eğitimleri başladı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Aydın, "Türk makine üreticileri ve ihracatçıları, gelecek vadeden Etiyopya tarım endüstrisi pazarına girmeyi planlıyor" dedi
Başbakan Yıldırım, Ivanov ile çalışma yemeğinde bir araya geldi
Eski HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay adli kontrolle serbest bırakıldı
Ağrı Valisi Elban, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapacak PÖH'ler ile yemekte bir araya geldi
Adalet Bakanı Gül, çocuk istismarına ilişkin, kimyasal hadımın birkaç gün içinde gündeme gelebileceğini söyledi
Bakırköy, Bahçelievler ve Beykoz'un bazı bölgelerinde, yarın ve 22 Şubat'ta su kesintisi yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, önümüzdeki günlerde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçileceğini belirtti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kim ki çocukların hakkını, hukukunu inkar ve imha etmeye kalkıyorsa, ya anasından doğduğuna pişman edilmeli ya da kurulacak bir darağacında boğazına yağlı urgan dolanmalıdır." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Afrin konusunda 'rejim ile PYD/YPG anlaştı' haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık. Fakat bu, birtakım gizli ve kirli pazarlıkların olmadığı anlamına gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1715 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
Hocalı Katliamı'nın 26. yılı nedeniyle, Yeni Dünya Vakfı tarafından Ankara'da anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Azerbaycanlı milletvekili Elman Memmedov, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve çok sayıda davetli katıldı.
695 sayılı KHK ile haklarında işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişiler için OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvuru süreci yarın bitiyor.
FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli oeprasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 170 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcılıklarına yeni atanan Muslu ve İşliyen göreve başladı.
Senegal'in başkenti Dakar'da, Türk firmalarınca yapımı tamamlanan Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'nı Aralık 2017'deki açılışından bu yana 354 bin 970 yolcu kullandı.