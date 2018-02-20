11:54, 20 Şubat 2018 Salı

Kalın'dan Esad-YPG anlaştı iddialarına ilişkin açıklama





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Afrin konusunda 'rejim ile PYD/YPG anlaştı' haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık. Fakat bu, birtakım gizli ve kirli pazarlıkların olmadığı anlamına gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu. "Afrin konusunda rejim ile PYD/YPG anlaştı, haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık." değerlendirmesinde bulunan Kalın, şu ifadelere yer verdi:



"Fakat bu, birtakım gizli ve kirli pazarlıkların olmadığı anlamına gelmiyor. Kim ne yaparsa yapsın Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde kararlılıkla devam edecek ve hedefine ulaşacak."

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