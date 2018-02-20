Bahçeli'den çocuk istismarı sorununa iki çözüm önerisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, "Kim ki çocukların hakkını, hukukunu inkar ve imha etmeye kalkıyorsa, ya anasından doğduğuna pişman edilmeli ya da kurulacak bir darağacında boğazına yağlı urgan dolanmalıdır." dedi.
Milli Mutabakat Komisyonu çalışmalarına ilişkin Bahçeli, şunları söyledi:
"Yapıcı tavırlarıyla destek ve katkısını sürekli gösteren Sayın Cumhurbaşkanı'na içtenlikle teşekkür ediyorum. TBMM'ye sunulacak kanun teklifinin ve 2019 yılını kapsayacak milli ittifakın, milletimize, ülkemize, partilerimize ve demokrasimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum."
Bahçeli, "Esad, yanılıp yenilip Afrin'e girerse, PKK/PYD/YPG ile aynı cepheye düşerse elbette ki sonuçlarına katlanmak durumunda kalacaktır." dedi.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kim ki çocukların hakkını, hukukunu inkar ve imha etmeye kalkıyorsa, ya anasından doğduğuna pişman edilmeli ya da kurulacak bir darağacında boğazına yağlı urgan dolanmalıdır." dedi.
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